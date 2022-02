Corona-Krise als Kopfsache - Sportler in der Psycho-Falle? Stand: 14.02.2022 10:10 Uhr Corona-Infektionen und Absagen zuhauf, Quarantäne und Isolation statt Kampf um Medaillen und Punkte. Spitzensportler sorgen sich um Karriere und Existenz. Für Sportpsychologen gibt es reichlich Arbeit.

von Andreas Bellinger

Sieger werden im Kopf gemacht. Eine Binsenweisheit - oder doch viel mehr? In der Corona-Pandemie mit ihren vielfältigen Problemen insbesondere auch im mentalen Bereich dürfte sich diese Frage von allein beantworten. Die deutschen Handballer um Kapitän Johannes Golla von der SG Flensburg-Handewitt haben es bei der Europameisterschaft erlebt, als nach und nach 16 Akteure positiv getestet wurden und Bundestrainer Alfred Gislason das Team ein ums andere Mal umbauen musste.

Ein anderes Beispiel ist die olympische Zitterpartie um den bei der Ankunft in Peking positiv getesteten Eric Frenzel, der statt sich auf die Nordische Kombination vorzubereiten, in einem Quarantäne-Hotel von Tag zu Tag seine (Medaillen-)Chancen schwinden sah. Eine bedrückende Situation, die förmlich nach psychologischer Hilfe schreit.

Hilfe vom Sportpsychologen

"Wir hatten die Möglichkeit, Sportpsychologen aufzusuchen - natürlich anonym", erzählt Golla im NDR Sportclub. Er selbst brauchte die Hilfe nicht, kam mit der Situation nach eigener Einschätzung gut zurecht. Überhaupt habe er das Gefühl, "dass wir uns in der Mannschaft sehr gefestigt haben". Ein guter Teamspirit sei entstanden, der allen in der schwierigen Situation geholfen habe. "Unproblematisch ist es dennoch nicht, wenn nachnominiert werden muss", sagt die Sportpsychologin Renate Eichenberger. Der Teambildungsprozess komme ins Stocken. "So gesehen ist es nicht nur aus gesundheitlicher Perspektive eine Challenge", erklärt Eichenberger, die seit fünf Jahren die Bundesliga-Basketballer und den Nachwuchs von Alba Berlin betreut.

Weitere Informationen Omikron stoppt den Teamsport: Der "neue Normalzustand"? Was taugen Hygienekonzepte gegen die hoch ansteckende Corona-Variante? Der Sport steckt in der Klemme, meint der Epidemiologe Markus Scholz. mehr

Trainingszeit auch für den Kopf

Die deutschen Handballer starteten nach dem erzwungenen Kommen und Gehen vieler Kollegen mit drei Niederlagen in die Hauptrunde und mussten die hochgesteckten Ziele sausen lassen. Mentale Schwerstarbeit, die Eichenberger mit dem Satz umreißt: "Gib auch deinem Kopf die nötige Trainingszeit." Der über Nacht nominierte Ersatz-Keeper Johannes Bitter vom HSV Hamburg ("Ohne Galgenhumor geht es nicht") nahm es gelassen. Doch wie jeden anderen Menschen belasten die Ungewissheit über den Fortgang der Pandemie und mögliche Langzeitfolgen (Long Covid) selbstverständlich auch Spitzensportler. "Vor allem weil es jetzt schon so lange dauert", so die Psychologin. Golla und seine Kollegen konnten nach dem EM-Stress wenigstens ein paar Tage Bundesliga-Pause machen, was für die Psyche nach dem "neuerlichen Corona-Turnier" sicherlich förderlich war.

Golla: "Sind enger zusammengerückt"

"Es war uns klar, dass es wieder ein eintöniger Turnier-Alltag zwischen Hotel und EM-Halle werden würde", sagte der mit 24 Jahren jüngste Nationalmannschafts-Kapitän in der Geschichte des Deutschen Handballbundes (DHB), der bei der EM ins All-Star-Team gewählt wurde. "Dass es uns so extrem trifft, war schon ausgesprochen hart." Aber Golla, der Anfang 2021 selbst an Covid-19 erkrankt war, sieht auch die positiven Aspekte. "Auch wenn es sportlich nicht gereicht hat, sind wir als Mannschaft doch enger zusammengerückt."

Weitere Informationen 12 Min DHB-Kapitän Johannes Golla und sein aufregendes Jahr Flensburgs Kreisläufer ist der jüngste Kapitän in der Geschichte des DHB-Teams und das Gesicht im deutschen Handball. 12 Min

Eichenberger: "Erfolg beginnt im Kopf"

"Erfolg beginnt im Kopf", sagt Eichenberger. Die Angst vor einer möglichen Infektion mit dem Omikron-Virus stört dabei natürlich gehörig. Schuldgefühle könnten überdies gerade im Teamsport zu einem weiteren Problem werden: einen Mitspieler vielleicht angesteckt zu haben, oder wegen einer Infektion dafür mitverantwortlich zu sein, dass Spiele ausfallen und Terminstress entsteht. Wie im kleinen Team von Olympia-Paarläufer Nolan Seegert zum Beispiel. Nach gut einer Woche in Isolation in Peking darf der Eiskunstläufer seit Freitag wieder trainieren und kann mit Partnerin Minerva Hase voraussichtlich wie geplant zum Kurzprogramm antreten.

Zukunftsangst, wenn der Körper streikt

"Bei einer Verletzung ist die Situation anders", so Eichenberger. "Dann tue ich dem Team vielleicht nicht gut, weil ich ausfalle. Aber ich kann nicht gleichzeitig noch jemand anderem Schaden zufügen." Viele Profisportler plagen zudem Zukunfts- und Existenzängste. Was ist, wenn der Körper streikt und die Gesundheit Schaden nimmt? Gerade vor Olympia ist das ein großes Thema, so die Sportpsychologin. "Die Athletinnen und Athleten bereiten sich vier Jahre auf diesen ganz besonderen Höhepunkt vor. Und dann kommt ein Test und sagt: Du darfst nicht starten." Geplatzte Träume - nicht jeder kann das ohne professionelle Hilfe verarbeiten.

Psychologin: "Auskotzen" wie ein Ventil

Doch damit nicht genug: "Diese Unsicherheit, trotz Maske auf dem Flug nach Peking zum positiven Fall geworden zu sein, ist schon anstrengend und schwierig genug zu bewältigen", sagt Eichenberger mit Blick auf Kombinierer Frenzel. Wenn dann sogar der "Worst Case" droht und der Sportler womöglich gar nicht mehr antreten kann, "ist das brutal“. Es sei ein Fehler zu glauben, jeder könnte und müsste das mit sich allein ausmachen. "Der eine hat die Ressourcen, damit locker umzugehen. Dem anderen hilft es, sich auszukotzen", sagt die Psychologin. "Allein das Aussprechen der Ängste, Sorgen und Nöte hilft schon, wirkt wie ein Ventil."

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 13.02.2022 | 22:50 Uhr