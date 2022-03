Stand: 27.03.2022 18:04 Uhr Bayern-Frauen bleiben an "Wölfinnen" dran

Trotz eines massiven Corona-Ausbruchs haben die Frauen des FC Bayern München im Titel-Fernduell der Bundesliga mit dem VfL Wolfsburg nachgezogen. Ohne sechs positiv getestete Spielerinnen gewann der Titelverteidiger am Sonntag gegen die SGS Essen mit 4:0 (3:0) und rückte wieder bis auf einen Zähler an den Bundesliga-Tabellenführer heran. Der VfL hatte am Sonnabend mit 4:1 bei Eintracht Frankfurt gewonnen. Am nächsten Sonntag kommt es in Wolfsburg zum Showdown zwischen den "Wölfinnen" und dem Meister.Ergebnisse und Tabelle | 27.03.2022 18:00