Stand: 07.03.2022 12:56 Uhr Basketball: WM-Qualifikationsspiel in Bremen

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft bestreitet ihr letztes Spiel in der ersten Gruppenphase der WM-Qualifikation gegen Polen in Bremen. Das gab der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Montag bekannt. Die Begegnung in der Stadthalle findet am 3. Juli (18 Uhr) statt, NBA-Profis wie Dennis Schröder oder Daniel Theis könnten dann zur Verfügung stehen. Derzeit führt die Auswahl von Bundestrainer Gordon Herbert die Vierergruppe D nach drei Siegen aus vier Spielen mit sieben Punkten an und steht dicht vor dem Sprung in die nächste Quali-Runde. Drei Teams kommen weiter. | 07.03.2022 12:55