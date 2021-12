Stand: 06.12.2021 08:42 Uhr Basketball: Hamburg Towers im Eurocup gefordert

Die Basketballer der Hamburg Towers stehen vor ihrer nächsten europäischen Herausforderung. Am Mittwoch (18.45) tritt das Team von Trainer Pedro Calles im Eurocup bei Slask Wroclaw in Polen an. Von einer Favoritenrolle beim bislang sieglosen Tabellenletzten der Gruppe A will der Spanier aber nichts wissen. "Zwischen Wroclaw und uns liegt nur ein Sieg, die Tabelle hat also nicht viel Aussagekraft", sagte Calles. | 07.12.2021 13:10