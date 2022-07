Stand: 13.07.2022 14:40 Uhr Basketball: Bremerhavens Yebo wechselt nach Chemnitz

Basketball-Profi Kevin Jan Yebo verlässt den Zweitligisten Eisbären Bremerhaven und wechselt in die Bundesliga zu den Niners Chemnitz. Der 26 Jahre alte Center hatte 2019 bei den Hamburg Towers im ersten Anlauf den Durchbruch in der höchsten deutschen Spielklasse nicht geschafft. Dagegen trumpfte Yebo in den vergangenen anderthalb Jahren in Bremerhaven auf. Er kam beim ProA-Ligisten auf 14,5 Punkte und 7,2 Rebounds pro Partie. | 13.07.2022 14:39