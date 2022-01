Stand: 12.01.2022 21:17 Uhr Basketball: BG Göttingen verspielt BBL-Sieg gegen Chemnitz

Die BG Göttingen hat einen sicher geglaubten Sieg bei den Niners Chemnitz in der Basketball-Bundesliga noch aus der Hand gegeben. Sechs Minuten vor dem Ende lagen die Niedersachsen noch mit 16 Punkten vorn, am Ende verloren sie mit 86:87 (51:40). Auch die überragende Leistung Kamar Baldwin, der 35 Punkte erzielte, reichte nicht. Während Göttingen den großen Sprung in der Tabelle verpasste, kletterten die Sachsen auf Platz drei. Tabelle | 12.01.2021 21:05