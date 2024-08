Stand: 10.08.2024 20:11 Uhr Bahnrad: Friedrich im Sprint-Halbfinale - Hinze raus

Die achtmalige Weltmeisterin Lea Sophie Friedrich aus dem mecklenburgischen Dassow ist bei den olympischen Bahnrad-Wettbewerben auf Medaillenkurs. Die 24-Jährige, die am Freitag Weltrekord in der 200-Meter-Qualifikation gefahren war, siegte im Viertelfinale gegen die Kanadierin Kelsey Mitchell souverän in zwei Läufen. Ihre Teamkollegen Emma Hinze aus Hildesheim verlor dagegen das Duell mit der neuseeländischen Keirin-Olympiasiegerin Ellesse Andrews in zwei Läufen und schied damit aus. | 10.08.2024 20:10