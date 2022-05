Stand: 02.05.2022 13:57 Uhr Babett Peter beendet ihre Karriere

Fußball-Olympiasiegerin Babett Peter beendet ihre erfolgreiche Karriere. "Eine unvergessliche Reise geht für mich in diesem Sommer zu Ende", schrieb die Kapitänin von Real Madrid auf Instagram. Die 33-Jährige will im Oktober ihr Master-Studium in Sportbusiness abschließen und plant, danach im US-Frauenfußball zu arbeiten. Peter bestritt 118 Länderspiele und gewann neben Olympia-Gold 2016 auch die WM 2007 und EM 2009. Sie wurde mehrfach deutsche Meisterin, unter anderem mit dem VfL Wolfsburg. | 02.05.2022 13:45