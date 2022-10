Stand: 07.10.2022 21:08 Uhr BBL: Zweiter Saisonsieg für die BG Göttingen

Die BG Göttingen hat auch das zweite Saisonspiel in der Basketball Bundesliga (BBL) gewonnen. In Crailsheim setzten sich die Niedersachsen mit 81:77 (43:40) durch. Bester BG-Werfer war Harald Frey mit 25 Punkten. Gute Kunde gab es auch abseits des Parketts: Das Heimspiel in der ersten Runde des BBL-Pokals gegen Ulm (16. Oktober) kann wie geplant in der Halle am Schützenplatz ausgetragen werden. Bei den seit Wochen laufenden Kampfmittelsondierungsarbeiten rund um die Arena hätten sich zwar mehrere Verdachtspunkte erhärtet, diese seien aber alle weit genug von der Halle entfernt. | 07.10.2022 21:06