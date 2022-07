Stand: 15.07.2022 09:30 Uhr BBL: Carter verlängert bei den Rostock Seawolves

Chris Carter bleibt für weitere zwei Spielzeiten bei den Rostock Seawolves. Der Kapitän des Aufsteigers in die Basketball-Bundesliga verlängerte bis Sommer 2024, unabhängig von der Ligazugehörigkeit. "Wir sind sehr zufrieden, einen weiteren Leader an Bord zu haben, um dann auch in der BBL einen Kern zu haben, auf den wir zurückgreifen können", sagte Seawolves-Headcoach Christian Held. | 15.07.2022 09:29