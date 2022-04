Schufa-Auskunft: Nicht immer stimmen die Daten Stand: 29.04.2022 14:31 Uhr Die Schufa berechnet die Bonität der Deutschen. Ist sie schlecht, hat das weitreichende Konsequenzen. Doch nicht immer stimmt, was in der Datenbank steht. Sie sollten Ihren Eintrag kostenlos checken.

von Nicolas Peerenboom

Die Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung (Schufa) ist eine private Wirtschaftsauskunftei mit dem Geschäftszweck, Firmen und Institutionen Informationen über die Bonität von Verbraucherinnen und Verbrauchern zur Verfügung zu stellen. Etwa 10.000 Vertragspartner aus verschiedenen Branchen versorgt die Schufa regelmäßig mit Daten über ihre Kunden, auch über Zahlungsstörungen. So sollen die Vertragspartner einschätzen können, wie groß die Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls ist.

Klauseln in den AGBs: Wie die Schufa an die Daten kommt

Die Schufa sammelt und speichert die Daten über ihre Vertragspartner - zum Beispiel Banken, Versandhändler, Vermieter oder Telekommunikationsunternehmen. Deren AGBs enthalten oftmals eine Klausel, mit der die Kunden einer Weitergabe ihrer Daten an die Schufa zustimmen. Liegt eine solche Zustimmung vor, speichert die Schufa neben Namen, Geburtsdatum und Anschrift auch Informationen über geschäftliche Aktivitäten des Verbrauchers und über seinen Umgang mit Vertrags- und Zahlungsverpflichtungen. Eine zweite Quelle sind öffentlich zugängliche Daten, zum Beispiel Schuldnerverzeichnisse bei den Amtsgerichten.

Keine Kontrolle der übermittelten Daten durch die Schufa

Die Schufa sammelt die Daten, aber sie prüft nicht, ob sie formal korrekt sind oder ob die Ansprüche wirklich bestehen. Lediglich bei Auffälligkeiten kann die Schufa stichprobenartig Kontrollen durchführen. "Wir können nicht 100 Prozent der Daten kontrollieren, was unsere Vertragspartner uns einmelden, wir müssen in gewisser Weise vertrauen", sagt Schufa-Sprecher Jens Nordlohne gegenüber dem NDR. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass fehlerhafte oder unberechtigte Einträge in der Schufa-Datenbank zu falschen Aussagen über die Kreditwürdigkeit von Verbraucherinnen und Verbrauchern führen.

Die Score-Werte: Wie kreditwürdig ist ein Verbraucher?

Aus den gespeicherten Daten ermittelt die Schufa branchenbezogene Kennzahlen über die Kreditwürdigkeit einer Person. Zusammengefasst werden diese Berechnungen in branchenbezogenen Score-Werten. Der branchenübergreifende Durchschnittswert heißt "Basis-Score". Liegt zum Beispiel ein Basis-Score von 20 Prozent vor, ist die Ausfallwahrscheinlichkeit hoch. Der Verbraucher hat dann eine schlechte Bonität. Sehr gut ist sie, wenn der Basis-Score über 98 Prozent liegt.

Einträge regelmäßig und kostenlos kontrollieren

Weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Vertragspartner der Schufa fehlerhafte Daten oder Zahlungsstörungen zu unberechtigten Forderungen melden, fordert die Schufa alle Verbraucherinnen und Verbraucher auf, sich einmal im Jahr eine kostenlose Datenkopie von der Schufa zu besorgen. Sobald etwas nicht stimmt oder merkwürdig scheint, solle man sich an die Schufa wenden.

