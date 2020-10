Stand: 16.10.2020 15:33 Uhr Blattsalate lecker zubereiten von Benjamin Cordes, Dagmar von Cramm

Blattsalat wie Kopfsalat, Feldsalat und Radicchio gehört zu einer ausgewogenen Ernährung, weil er kalorienarm ist und wichtige Nährstoffe enthält. Je nach Saison werden unterschiedliche Sorten geerntet und enthalten dann besonders viele Nährstoffe. Salate unterscheiden sich im Geschmack und bei der Zubereitung.

Nährstoffe vor allem in den Außenblättern

Salat enthält Folsäure, Vitamin C, wertvolle Pflanzenstoffe und das Blattgrün Chlorophyll. In einigen Salatsorten stecken Eisen, Kalium, Kalzium und Ballaststoffe. Die Nährstoffe sind konzentriert in den Außenblättern enthalten, deshalb sollte man sie mitessen. Weil Salat fast nur aus Wasser besteht, ist er kalorienarm. Außerdem macht er schnell satt. Freilandsalat ist in der Regel nährstoffreicher als Salat aus dem Treibhaus und enthält weniger Nitrat.

Grüner Blattsalat beruhigt die Nerven

Opiatähnliche Stoffe in grünem Blattsalat können die Nerven beruhigen. Deshalb kann beispielsweise ein Kopfsalat zum Abendessen eine gesunde Einschlafhilfe sein. Dazu den Salat mit etwas Öl zubereiten, da die opiatähnlichen Stoffe fettlöslich sind.

Bitterstoffe stärken das Immunsystem

Blattsalate wie Chicorée und Endivie enthalten die Bitterstoffe Intybin und Lactucerol. Diese sollen eine positive Wirkung auf den Darm und das Immunsystem haben. Außerdem können sie die Funktion von Galle und Blase anregen.

Salat waschen, zubereiten und aufbewahren

Waschen : Salat am Stück putzen, danach in einem sauberen Geschirrtuch zum Trocknen "schleudern", und erst anschließend zerkleinern. Wer konzentrierte Salatsoße verwendet, kann sich das Schleudern sparen: Das Restwasser verdünnt das Dressing. Etwas Säure im Dressing reduziert den Keimgehalt im Salat erheblich.

: Salat am Stück putzen, danach in einem sauberen Geschirrtuch zum Trocknen "schleudern", und erst anschließend zerkleinern. Wer konzentrierte Salatsoße verwendet, kann sich das Schleudern sparen: Das Restwasser verdünnt das Dressing. Etwas Säure im Dressing reduziert den Keimgehalt im Salat erheblich. Zubereiten : Außenblätter, Strunk und Stiele möglichst mitverwenden, weil sie die meisten Nährstoffe enthalten.

: Außenblätter, Strunk und Stiele möglichst mitverwenden, weil sie die meisten Nährstoffe enthalten. Aufbewahren: Frischer Salat hält sich besonders lange, wenn man ihn mit Wasser einsprüht, in einer Plastiktüte verpackt und ins Gemüsefach legt.

