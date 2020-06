Fotobücher: Preise vergleichen lohnt sich

Stand: 12.06.2020 09:30 Uhr - Markt

Fotos vom Smartphone oder einer Digitalkamera kann man auf einem großen Bildschirm anschauen - am Computer oder auf dem Fernseher. Doch oft kommen die Bilder erst auf Fotopapier richtig zur Geltung. Wer die Bilder nicht selbst ausdrucken und in Alben kleben möchte, kann im Internet ein Fotobuch bestellen. Die Auswahl an Anbietern ist groß: Einige werben mit einfacher Bedienung und Designvorlagen, andere mit individuellen Gestaltungsmöglichkeiten.

Fotobücher am Computer gestalten

Der erste Schritt zum selbst gemachten Fotobuch ist meist das Installieren einer speziellen Software am Computer. Damit lassen sich die Bilder im Buch platzieren, zurechtschneiden und drehen. Die Programme bieten in der Regel vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten wie Rahmen, Hintergründe, Textfelder und Cliparts, das sind zum Beispiel Symbole wie Schiffchen, Herzen und Pfeile.

Der Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt. Doch wer seine Fotos in den Mittelpunkt stellen möchte, sollte weitere Gestaltungselemente sparsam verwenden. Sonst können die Buchseiten überladen wirken.

Bei der Gestaltung helfen sogenannte Autofill-Assistenten. Doch nicht immer funktioniert diese automatische Befüllung einwandfrei: Manchmal kann die Software Hoch-und Querformate nicht unterscheiden oder Bilder werden falsch beschnitten. Dann muss man manuell nachbessern.

Fotobücher in der Cloud gestalten

Wer keine Software installieren möchte, kann ein Fotobuch bei einigen Anbietern auch direkt auf der Internetseite entwerfen und in der sogenannten Cloud speichern. Das ermöglicht eine schnelle Gestaltung, auch per Smartphone oder Tablet. Allerdings fehlen in der Online-Variante viele Funktionen wie Designvorlagen und Cliparts.

Tipps zur Fotobuch-Auswahl

Beim Vergleich von Fotobuch-Anbietern sollte vor allem diese Kriterien geprüft werden:

Preis: Die Unterschiede sind zum Teil erheblich, obwohl die Anbieter die gleiche Software verwenden. In einer Stichprobe von Markt lagen die Preise für ein Fotobuch im DIN-A4-Format mit Hardcover und Klebebindung bis zu 25 Prozent auseinander.

Seiten: Beim Vergleichen sollte man genau hinschauen, für welche Seitenzahl der angegebene Preis gilt. Scheinbar günstige Angebote können sich als teuer erweisen, wenn man mehr Seiten benötigt und dafür zusätzlich bezahlen muss.

Format: Quadratische Bücher sind beliebt und wirken hochwertig. Doch auf jeder Seite lassen sich weniger Bilder platzieren als bei Fotobüchern im Hoch- oder Querformat.

