Cannabis: Wann kommt die Legalisierung in Deutschland?

Erwerb, Besitz und Anbau von Cannabis bleibt für Minderjährige weiterhin verboten, ebenso ist die Weitergabe von Cannabis an Kinder und Jugendliche strafbar. Minderjährigen Cannabis-Konsumenten soll die Teilnahme an Interventions- und Präventionsprogrammen angeboten werden.

In einem zweiten Schritt der Cannabis-Legalisierung sollen in Kommunen mehrerer Bundesländer kommerzielle Lieferketten getestet werden, von der Produktion über den Vertrieb bis zum Verkauf in Fachgeschäften. Welche Regionen dafür ausgewählt werden, ist unklar. Mehrere Städte, zum Beispiel Berlin, Bremen und Schwerin bekundeten bereits Interesse. Bayern hingegen ist strikt gegen die Pläne - das Bundesland befürchtet Drogentourismus. Die Projekte sollen wissenschaftlich begleitet, auf fünf Jahre befristet und auf die Einwohner dieser Kommunen beschränkt sein. Dieser zweite Schritt der geplanten Legalisierung soll laut Bundesregierung in Abstimmung mit der EU erfolgen.