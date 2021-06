Sendedatum: 23.05.2017 17:00 Uhr Badeseen in Niedersachsen

Viele Niedersachsen fahren zum Baden an die Nordsee. Doch auch im Landesinneren gibt es viele Möglichkeiten zum Abtauchen. Obwohl das warme Wetter dazu geführt hat, dass an einigen Seen Blaualgen die Badestimmung trüben, herrscht an den allermeisten Seen weiterhin beste Wasserqualität. Eine kleine Auswahl schöner Badeseen - von Ostfriesland bis zum Harz.