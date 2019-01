Stand: 08.01.2019 11:16 Uhr

Lachs - der köstliche Rote

Ob gebraten, geräuchert, gegrillt oder auch roh im Sushi: Lachs lässt sich äußerst vielseitig zubereiten. Der feine Geschmack des festen, hellorangenen bis rötlichen Fleisches macht den Fisch, der im Atlantik und im Pazifik zu Hause ist und früher auch in Ost- und Nordsee häufig vorkam, zu einem der beliebtesten Speisefische. Wegen seines hohen Anteils an Omega-3-Fettsäuren und weil er viele wichtige Vitamine enthält, ist Lachs zudem sehr gesund.

Fünf Fakten über Lachsfische Lust auf Norden - 20.04.2018 18:15 Uhr Salmoniden wie Lachse, Meerforellen oder Saiblinge sind leckere Speisefische, die sowohl von Berufsfischern als auch von Hobbyanglern gefangen werden. Fünf Fakten.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Großteil der Fische stammt aus Aquakultur

Entsprechend hoch ist die Nachfrage nach dem leckeren Fisch. Sie kann nur noch durch Zuchtlachse aus Aquakulturen gedeckt werden, da die Fischer nur maximal 5.000 Tonnen im Jahr aus dem Meer holen dürfen. Doch Lachse aus Zuchtfarmen sind problematisch: Die Tiere werden häufig mit Antibiotika behandelt und mit Fischpellets gefüttert. Zur Fischmehlproduktion wird in der Regel massenhaft Kleinfisch gefangen, der eine wichtige Rolle in der Nahrungskette des Ökosystems Meer spielt und dort dann fehlt.

Bio-Lachs - die bessere Wahl

Es empfiehlt sich daher, beim Kauf entweder auf nachhaltig gefangenen Wildlachs oder auf Zuchtlachs mit Bio-Siegel zurückzugreifen. In den Bio-Lachsfarmen ist der Besatz in den Zuchtkäfigen weniger dicht und die Futterpellets werden aus dem Beifang nachhaltiger Fischerei hergestellt. Bio-Lachsfarmen sind besonders in Schottland und Irland verbreitet.

Als Laichwanderer in Flüssen heimisch

Ausgewachsene Lachse bringen bis zu 30 Kilogramm auf die Waage. In freier Natur ist der Lachs ein Wanderfisch: Die erwachsenen Tiere leben im Meer, ziehen aber zum Laichen in die Flüsse zurück, in denen sie selbst geschlüpft sind. Durch Renaturierungsmaßnahmen und den Bau von Fischtreppen sind sie auch in deutschen Flüssen wieder anzutreffen.

Weitere Informationen Rezepte mit Lachs Ob gedünstet. gebraten, roh oder als Räucher- oder Graved Lachs: Lachs ist enorm vielfältig und dabei immer köstlich. Rezeptideen zum Nachkochen. mehr Delikatesse Fisch - eine Warenkunde Was unterscheidet Lachs von Seelachs? Welcher Fisch ist ideal für Sushi? Welchen Fisch sollte man aus ökologischen Gründen nicht essen? Die beliebtesten Speisefische. mehr

Dieses Thema im Programm: Mein Nachmittag | 08.01.2019 | 16:20 Uhr