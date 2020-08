Stand: 31.08.2020 12:18 Uhr - Mein Nachmittag

Hühnerfleisch: Vielseitiger Genuss

Hühnerfleisch gehört zu den meistgekauften Fleischsorten in Deutschland. Es kommt bei uns zumeist unter der Bezeichnung Hähnchen in den Handel. Darunter versteht man ein männliches oder weibliches Tier mit einer geringen Mastzeit und einem Gewicht bis 1.200 Gramm. Tiere mit einem höheren Gewicht und etwas längerer Mastzeit bezeichnet man auch als Poularden. Geschmacklich besonders fein ist das Fleisch von Maishähnchen oder -poularden. Da die Tiere überwiegend mit Mais gefüttert werden, hat das Fleisch eine leicht gelbliche Farbe. Ältere, schwerere Tiere bezeichnet man als Suppenhühner. Meist wurden sie zuvor als Legehennen gehalten.

Hühnerbrust: fettarm und bekömmlich

Neben ganzen Hühnern sind im Handel vor allem Einzelteile wie Brust, Keulen oder Flügel erhältlich. Besonders beliebt ist Hühnerbrust, denn sie ist fettarm, leicht bekömmlich und schnell zubereitet. Das Brustfleisch gibt es mit Haut und Knochen (Suprême) oder bereits ausgelöst als Brustfilet.

Hühnerfleisch zubereiten

Hähnchen oder Huhn? Bei dem Wort Hähnchen denkt man automatisch an ein männliches Tier. Früher wurden weibliche Tiere zum Eierlegen, die männlichen zum Schlachten gehalten und meist als Grillhähnchen zubereitet. Heute wird zwischen Hühnern für die Eier- und die Fleischerzeugung unterschieden. Daher können Hähnchen sowohl männliche als auch weibliche Tiere sein.

Da Geflügel öfter als andere Fleischsorten mit Bakterien wie Salmonellen oder Campylobacter behaftet ist, sollte man bei der Zubereitung besonders auf Hygiene achten. Vor und nach der Küchenarbeit die Hände gründlich waschen, eventuell beim Hantieren mit dem Fleisch Küchenhandschuhe tragen. Messer und Geschirr, das bei der Zubereitung mit dem Fleisch in Berührung gekommen ist, immer gut mit heißem Wasser abspülen und keinesfalls ungereinigt zum Schneiden von Rohkost verwenden. Das Fleisch immer vollständig durchgaren, es darf keine rötlichen Stellen mehr aufweisen.

Huhn immer gut würzen

Da das helle, magere Fleisch aus der Hähnchenbrust relativ trocken ist und wenig Eigengeschmack besitzt, empfiehlt es sich, bei der Zubereitung großzügig Gewürze und Kräuter einzusetzen oder das Fleisch vorher zu marinieren. Die Keulen enthalten etwas mehr Fett und schmecken deshalb saftiger. Sowohl ganze Hähnchen als auch einzelne Teile wie Brust und Keulen schmecken zudem hervorragend gegrillt oder im Ofen gegart. Das Fleisch von Suppenhühnern ist zum Braten zu zäh, aber sehr aromatisch. Es sollte längere Zeit garen und eignet sich etwa für Suppen oder Frikassees.

Hühnerfleisch: Häufig aus Massentierhaltung

Problematisch beim Kauf von Hühnerfleisch ist die Tatsache, dass es überwiegend aus Massentierhaltung stammt. In den engen Ställen haben die Tiere kaum Platz und werden in kürzester Zeit bis zur Schlachtreife gemästet. Zwar hat der Einsatz von Antibiotika in den vergangenen Jahren deutlich abgenommen, trotzdem besteht nach wie vor das Risiko, dass sich resistente Keime bilden. Bei Tests werden immer wieder solche Keime im Hühnerfleisch nachgewiesen. Wer Wert auf artgerechte und antibiotika-arme Haltung legt, sollte auf Bio-Hühnerfleisch zurückgreifen. Auch diese Züchter dürfen in Einzelfällen Antibiotika einsetzen, der Gebrauch ist aber stark eingeschränkt. Zudem werden die Tiere langsamer gemästet und haben mehr Platz.

Hühnerfleisch aufbewahren

Wie anderes Fleisch auch, sollte Huhn beim Transport durchgehend gekühlt und möglichst rasch, spätestens nach ein bis zwei Tagen, verbraucht werden. Wegen des Salmonellen-Risikos sollte Hühnerfleisch möglichst getrennt von anderen Lebensmitteln aufbewahrt werden. Tiefgekühlt hält es mehrere Monate.

