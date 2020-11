Stand: 13.11.2020 14:17 Uhr Fleisch richtig aufbewahren

Fleisch ist ein leicht verderbliches Lebensmittel und sollte schnell in den Kühlschrank kommen, denn bei Zimmertemperatur vermehren sich Bakterien rasant. Am besten ist es also, Fleisch erst am Ende des Einkaufs in den Einkaufswagen zu legen und anschließend gut gekühlt zu transportieren. Im Kühlschrank hält sich Fleisch aber bei der richtigen Aufbewahrung wesentlich länger als man denkt - es gilt nur ein paar Grundregeln zu beachten.

Nach dem Kauf Fleisch aus der Verpackung nehmen

Die wichtigste Grundregel lautet: Das Fleisch nach dem Einkauf gleich aus der Verpackung nehmen und mit Küchenpapier trockentupfen. Denn in den Kunststoffverpackungen sammelt sich leicht Kondenswasser - eine ideale Brutstätte für Bakterien. Wichtig ist auch, dass die unterschiedlichen Fleischsorten voneinander getrennt werden. Denn Geflügel hat eine andere Haltbarkeitsdauer als Schwein - und Schwein wiederum eine andere als Rind.

Einwickeln in Backpapier

Backpapier ist ein ideales Aufbewahrungsmaterial für Fleisch. Wichtig ist, dass das Fleisch locker eingeschlagen wird, damit die Luft gut zirkulieren kann. Dann hält sich Geflügel bis zu fünf Tage.

Haltbarkeit durch Salz und Zucker verlängern

Die Haltbarkeit von Geflügel lässt sich auch wunderbar mit Salz und Zucker verlängern. Das Fleisch einfach mit etwas Salz und Zucker einreiben und in Backpapier einschlagen. Dadurch wird das Gewebswasser in der Anfangsschicht entzogen. Geflügel hält sich mit dieser Methode bis zu sieben Tage.

Einreiben mit Öl

Selbst mariniertes Schweinefleisch hält sich sogar bis zu zehn Tage. Das Fleisch wird mit etwas Salz, Gewürzen und Öl eingerieben und in Backpapier eingewickelt in den Kühlschrank gelegt. So ist Fleisch nicht nur länger haltbar, sondern bleibt außerdem schön saftig. Bei Rindfleisch verlängert sich die Haltbarkeit mit der Olivenöl-Methode auf ganze zwei Wochen.

Einfrieren oder einkochen

Wollen Sie Fleisch einfrieren, sollten Sie darauf achten, dass möglichst wenig Luft in der Verpackung bleibt und das Material eng am Fleisch anliegt. Optimal ist vakuumverpacktes Fleisch oder ein Gefrierbeutel mit wenig Lufteinschluss. Unbehandeltes Fleisch hält so im Gefrierschrank mindestens ein Jahr.

Auch durch Einkochen lässt sich die Haltbarkeit deutlich verlängern. So kann eingekochter Schweinebauch in eigenem Saft und Gemüsebrühe bei konstant zwei Grad bis zu einem Jahr im Kühlschrank aufbewahrt werden.

