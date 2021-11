Flower Sprouts - gesunder Minikohl Stand: 29.11.2021 17:36 Uhr Das Wintergemüse ist eine relativ neue Kreuzung aus Grün- und Rosenkohl. Mit ihrem leicht nussigen Aroma schmecken Flower Sprouts sowohl gekocht als auch gebraten und sogar roh.

Die Röschen mit den gekräuselten, grünen bis lilafarbigen Blättern sind eine britische Neuzüchtung und in Deutschland auch unter dem Namen Kalettes erhältlich. Sie schmecken leicht nussig und deutlich milder als ihre engen Verwandten Rosen- und Grünkohl. Als typisches Wintergemüse haben Flower Sprouts etwa von November bis Mitte März Saison.

Wo kann man Flower Sprouts kaufen?

Noch ist das leckere Gemüse nicht in jedem Supermarkt erhältlich, aber gut sortierte Gemüsehändler und Biomärkte haben es immer häufiger im Sortiment. Allerdings sind die Röschen vergleichsweise teuer: Die Preise liegen bei 7 bis 8 Euro pro 500 Gramm.

Flower Sprouts einkaufen und richtig lagern

Anders als beim Rosenkohl liegen bei Flower Sprouts die Blätter nur locker um die etwa 5 Zentimeter großen Köpfe herum. Beim Kauf sollten keine gelben oder welken Blätter zu sehen sein und die Schnittstellen an den Stielenden möglichst frisch und nicht ausgetrocknet aussehen. Zu Hause am besten im Gemüsefach des Kühlschranks lagern. So bleiben die Röschen etwa eine Woche haltbar.

Flower Sprouts zubereiten

Vor der Zubereitung die Kohlröschen kurz unter fließendem Wasser waschen und den Strunk einkürzen. Nach Belieben die Blätter entweder einzeln oder die ganzen Röschen verwenden. Die Garzeit ist sehr kurz: Es reicht, das Gemüse insgesamt 2 bis 5 Minuten in Salzwasser zu kochen oder kurz in der Pfanne anzubraten oder zu dünsten.

Flower Sprouts passen zu einer Vielzahl von Gerichten. Sie schmecken sowohl als Beilage zu Fisch als auch zu deftigen Fleischgerichten, etwa zu Kassler oder Würstchen. Sie lassen sich als Auflauf überbacken oder mit weiterem Gemüse als Eintopf zubereiten. Das Wintergemüse passt hervorragend zu Kartoffeln, etwa deftigen Bratkartoffeln, aber auch zu Pasta oder Reis. Mit ihrer kurzen Garzeit sind die Röschen zudem ideal, um sie im Wok zuzubereiten.

Salat mit Flower Sprouts - knackig und köstlich

Darüber hinaus schmecken Flower Sprouts auch roh als Salat. Dazu das Gemüse ganz kurz blanchieren, dann bleibt die schöne Farbe erhalten. Mit Tomaten oder Radieschen und wahlweise mit Birne oder einem anderen süßlichen Obst sowie einem Dressing aus Essig und Öl servieren. Wer mag, streut noch ein paar Sonnenblumenkerne oder gehackte Nüsse darüber.

Flower Sprouts sind sehr gesund

Wie alle Kohlarten sind auch Flower Sprouts sehr gesund. Sie sind kalorienarm und enthalten viel Eisen und Kalzium. Außerdem sind sie reich an Vitamin K sowie den Vitaminen C und B6, die das Immunsystem stärken.

Flower Sprouts selbst anbauen

Das Kohlgemüse lässt sich übrigens auch sehr gut im eigenen Garten anbauen. Es wächst am besten auf humosen Böden an sonnigen bis halbschattigen Plätzen. Man kann die Pflanzen ab Ende März im Haus vorziehen und ab Mai ins Freiland setzen. Geerntet wird der Kohl je nach Sorte ab Oktober bis in den Februar. Da Flower Sprouts zu den Starkzehrern zählen, sollte man sie regelmäßig düngen und nicht mehrere Jahre am selben Standort im Garten kultivieren.

Weitere Informationen Kohl: Sorten im Überblick Von Blumenkohl bis Wirsing: Wann haben die bekanntesten Kohlsorten bei uns Saison und wie werden sie zubereitet? Bildergalerie Kohl: Das gesunde Gemüse richtig zubereiten Kohl ist in einer Vielzahl von Sorten erhältlich. Tipps zu Kauf und Lagerung sowie Ideen zur Zubereitung und Rezepte. mehr

Dieses Thema im Programm: Mein Nachmittag | 29.01.2021 | 16:10 Uhr