Besonders auf Verpackungen findet sich häufig die Bezeichnung "Amaranth" für das Pseudogetreide, also mit einem h am Ende. Laut Duden ist unter "Amaranth" jedoch ein dunkelroter Farbstoff zu verstehen - in Anlehnung an die schönen roten Blüten der Amarant-Pflanze. Das Wort "Amarant" bezeichnet dagegen die Pflanze selbst mit ihren kleinen Samen. Trotzdem hat sich die Schreibweise "Amaranth" vielfach durchgesetzt - vermutlich, weil sie der englischen Bezeichnung für das Pseudogetreide entspricht.