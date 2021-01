Rainer Sass gibt Küchentipps

Braten, frittieren, panieren, schmoren: Wie geht das und worauf kommt es dabei an? Rainer Sass zeigt die wichtigsten Kochtechniken in kurzen Videos - verständlich, auf den Punkt gebracht und einfach nachzumachen - auch für alle, die noch nicht so viel Kocherfahrung haben.