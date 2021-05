Stand: 27.05.2021 17:39 Uhr Grillen: Mit diesen Rezepten und Tipps gelingt das Barbecue

Schönes Wetter ist der Startschuss zum Grillen: Meist kommen Würstchen und Fleisch auf den Rost, aber auch Fisch oder Gemüse lassen sich einfach auf Holzkohle zubereiten. Doch was ist zuvor beim Einkauf von Grillzubehör wie Bürsten und Zangen, umweltfreundlicher Grillkohle sowie leckerem Grillgut zu beachten? Wie lässt sich der Grill ohne Gefahr sicher anzünden? Wie lassen sich Schadstoffe vermeiden? Was ist bei Geflügel-Fleisch in Sachen Hygiene zu beachten? Rezepte und Tipps für ein gelungenes Barbecue mit Freunden und viel Feuerzauber.