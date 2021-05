Grillbürsten im Praxistest: Welche reinigt Roste am besten? Stand: 25.05.2021 11:03 Uhr Einfache Drahtbürste oder elektrische Bürstenwalze? Mit welcher Grillbürste lassen sich Roste von Gas- und Holzkohlegrills am besten reinigen? Grill-Profis haben vier Geräte dem Praxistest unterzogen.

von Stephan Creydt, WDR

Grillen macht Spaß - wenn nur anschließend das lästige Putzen des Rostes nicht wäre. Grillbürsten sollen ihn schnell und einfach wieder wie neu erstrahlen lassen. Wir haben getestet, welches Modell das am besten schafft, und dazu vier Bürsten von Preisen zu 7,50 bis 30 Euro gekauft. Gereinigt wurden Roste von Gas- und Holzkohlegrills jeweils im warmen Zustand. Dennis Krause, Koch und Grillseminar-Leiter, Ingo Hopmann, Gourmetkoch, sowie Hobby-Grillerin Christin Jakob haben folgende Grillbürsten einem Praxistest unterzogen:

Barbecook BCOOK 3-1 , Preis: etwa 7,50 Euro

, Preis: etwa 7,50 Euro Napoleon , dreireihige Edelstahl-Grillbürste, Preis: etwa 17 Euro

, dreireihige Edelstahl-Grillbürste, Preis: etwa 17 Euro Maximex, elektrischer Grillrost-Reiniger, Preis: etwa 30 Euro

elektrischer Grillrost-Reiniger, Preis: etwa 30 Euro Weber, Triangel-Grillbürste, 53 cm, Preis: etwa 15,74 Euro

Grillbürste von Barbecook: Deutliche Mängel bei Haltbarkeit

Obwohl die Barbecook-Grillbürste mit den drei Funktionen Kratzen, Bürsten und Schleifen einen durchaus stabilen Eindruck macht, finden unsere Tester sehr schnell die Nachteile heraus: Der Schaber verhindere, dass man mit der Bürste in die Ecken und Rundungen des Grills gelange, der Griff sei zu kurz, um damit über dem warmen Rost zu arbeiten, und die Borsten seien schon nach kurzer Benutzung sehr mitgenommen.

Edelstahl-Grillbürste von Napoleon: Sehr robuste Borsten

Die Grillbürste von Napoleon sei sehr robust, loben die Tester. Durch die drei Reihen sei schnelles Arbeiten möglich, zudem komme man so "tief in die Roste rein", erläutert Koch Dennis Krause. "Der Griff ist lang genug, man kann bei einem heißem Grill noch gut arbeiten", ergänzt Koch Ingo Hopmann. Hobby-Grillerin Christin Jakob kritisiert: "Ich muss schon ganz schön viel Druck aufwenden."

Elektrische Grillbürste von Maximex: Leistung zu gering

Die batteriebetriebene Bürste von Maximex verspricht mit 430 Umdrehungen in der Minute, den Rost "schnell und ohne Kraftaufwand" zu säubern. Schnell stellen unsere Tester jedoch fest, dass der Bürste dafür die nötige Leistung fehlt. "Dieses Gerät kitzelt meinen Rost, da passiert so gut wie gar nichts", beklagt Hobby-Grillerin Christin Jakob.

Triangel-Grillbürste von Weber: Pluspunkt langer Griff

Der Vorteil der "sehr langen Bürste" von Weber: Man könne damit gut über dem heißen Grill arbeiten, findet Koch Dennis Krause. Allerdings sei zur besseren Kraftübertragung die zweite Hand notwendig. Zur Freude aller Tester kommen sie mit der Triangel-Bürste wirklich in jeden Winkel und jede Rundung. "So funktioniert Grillreinigung am besten - einfach, aber gut", findet Hobby-Grillerin Christin Jakob. "Wir haben einen schönen, sauberen Rost und das Ganze geht extrem fix", ergänzt Koch Dennis Krause.

Der Testsieger: Triangel-Grillbürste von Weber

Mit den Stimmen von Koch Ingo Hopmann und Hobby-Grillerin Christin Jakob gewinnt die Triangel-Grillbürste von Weber. "Sie hat einen langen Griff, stabile Borsten und macht meinen Grill schnell sauber", erläutert Koch Hopmann das Urteil. Für Koch Dennis Krause liegt die Bürste von Napoleon vorne: Vor allem die dreireihigen Edelstahlborsten überzeugen ihn.

Dieses Thema im Programm: Mein Nachmittag | 31.05.2021 | 16:10 Uhr