Heute partielle Sonnenfinsternis über Norddeutschland Stand: 10.06.2021 00:01 Uhr Seltenes Naturschauspiel: Erstmals seit sechs Jahren ist heute über Norddeutschland wieder eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen. Wer sie beobachten möchte, benötigt eine spezielle Schutzbrille.

Je nach Standort beginnt und endet die Sonnenfinsternis zu etwas unterschiedlichen Zeiten - ungefähr ist sie zwischen 11.30 Uhr und 13.40 Uhr zu beobachten. Der Höhepunkt, also die maximale Bedeckung, tritt je nach Standort zwischen 12.20 Uhr und 12.40 Uhr ein. Es sieht dann so aus, als würde der Sonne oben ein Stück fehlen. Je nördlicher der Standort, desto größer ist die Verschattung. In List auf Sylt und in Flensburg werden etwa 20 Prozent der Sonne bedeckt sein, in Hamburg etwa 17, in Hannover 15, in Neubrandenburg 13 Prozent. In Süddeutschland sind es nur etwa sechs Prozent.

Sonnenfinsternis nur mit spezieller Ausrüstung beobachten

Wer die Sonnenfinsternis beobachten möchte, sollte auf keinen Fall mit bloßem Auge in die Sonne blicken, sondern eine Schutzbrille verwenden. Ein ungeschützter Blick könne zu massiven Sehstörungen führen, erklärt Christian Karl Brinkmann, Chefarzt der Augenklinik in Neubrandenburg. Spezielle Sonnenfinsternis-Brillen gibt es etwa in Planetarien und bei Augenoptikern. Eine normale Sonnenbrille oder eine vor das Auge gehaltene CD reichen nicht aus.

Wer auf Nummer sicher gehen will, kann das Naturschauspiel im Livestream verfolgen - etwa auf den Seiten des Hamburger Planetariums, der Sternwarte der Kieler Fachhochschule oder des Berliner Planetariums.

Wetteraussichten sind gut

Die Meteorologen gehen davon aus, dass die Voraussetzungen zur Beobachtung des Naturspektakels gut sind: Mit acht bis zehn Sonnenstunden soll die Finsternis im Norden gut zu sehen sein.

Wie entsteht eine Sonnenfinsternis?

Eine Sonnenfinsternis kann nur bei Neumond entstehen. Zusätzlich müssen Sonne, Erde und Mond in einer Linie stehen. Meist zieht der Mond nördlich oder südlich an der Sonne vorbei, deshalb sind Sonnenfinsternisse so selten.

Was unterscheidet die partielle und totale Sonnenfinsternis?

Bei einer totalen Sonnenfinsternis fällt der Kernschatten des Mondes in einem schmalen Streifen von etwa 300 Kilometern Breite auf die Erdoberfläche. In diesem Gebiet bedeckt der Mond von der Erde aus gesehen die Sonne komplett. Nördlich und südlich dieses Kernschattens ist eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen. Von diesen Standorten aus ist nur ein Teil der Sonne bedeckt.

Eine Sonderform ist die ringförmige Sonnenfinsternis. Sie entsteht, wenn die Erde der Sonne sehr nahe oder der Mond sehr weit von der Erde entfernt ist. Dann kann er die Sonne nicht vollständig verdecken, sodass sie noch als Ring um den Mond zu sehen ist.

