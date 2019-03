Stand: 07.03.2019 14:48 Uhr

Weltfrauentag: Muslimisch, weiblich, gleichberechtigt?

Am 8. März, am Internationalen Frauentag, demonstrieren wieder Frauen weltweit für ihre Rechte. Für gleiche Bezahlung, mehr Frauen in Führungspositionen und für die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Es hat sich zwar inzwischen einiges getan, doch gleichberechtigt sind Frauen immer noch nicht - auch nicht im privaten Bereich.

Ein Kommentar von Lamya Kaddor

Eine Frau ist mit einem muslimischen Iraker verheiratet, der vor zehn Jahren nach Deutschland kam. Seit der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes vor sechs Monaten verhält er sich ihr gegenüber anders. Er sei schroff und abweisend geworden, in sich gekehrt und kontrollierend, sagt sie. Woran das liegen könne, wollte sie von mir wissen. Es stellte sich heraus, dass die beiden einen Fehler begangen hatten, wie er häufig in binationalen Ehen vorkommt: Sie haben vorab nie darüber gesprochen, wie sie ihre Kinder erziehen würden. Die eher säkulare Frau war an einen Mann geraten, der im Irak sehr traditionell aufgewachsen war. In ihm schlummerte ein patriarchalisches Denken, das mit der Geburt seines Sohns offenbar reaktiviert wurde.

Viele Männer genießen eine Vorrangstellung – auch im Privaten

Im orientalischen Kulturraum zeigt sich immer wieder: Männer genießen eine Vorrangstellung, die sie oft nutzen, um Frauen auf eine niedere Position zu verweisen. Das gilt gleichsam fürs Private, wo Frauen angeblich mehr zu sagen haben. Der Mann ist Chef in der Öffentlichkeit, die Frau zuhause, heißt es dann gern. Das aber ist oft nichts anderes als Schönfärberei männlicher Chauvinisten.

Über die Autorin Lamya Kaddor ist Islamwissenschaftlerin, Islamische Religionspädagogin und Autorin zahlreicher Bücher. Die Deutsche mit syrischen Wurzeln zählt zu den wichtigsten muslimischen Stimmen unseres Landes. Kaddor bezeichnet sich selbst als "Verfassungspatriotin" und ist Gründungsvorsitzende des Liberal-Islamischen Bundes. Seit Dezember 2015 leitet sie u.a. das Projekt "extrem out - Empowerment statt Antisemitismus", gefördert vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Aktuelles Buch zum Thema: "Die Zerreissprobe. Wie die Angst vor dem Fremden unsere Demokratie bedroht" (Rowohlt Berlin, 2016).

Ob im Irak, in Saudi-Arabien oder in Syrien - Mütter im Nahen Osten treibt nicht selten die Sorge um, sie könnten im Fall eines Streits mit ihrem Ehemann am Ende ihr Kind verlieren. Nehmen wir beispielsweise die islamisch beeinflusste Rechtspraxis in diesen Ländern: Mütter haben zwar in den ersten Jahren die "hadana", die tatsächliche Fürsorge für ihre Kinder. Väter verfügen jedoch über die "wilaya", die gesetzliche Vertretung des Kindes, die das Aufenthaltsbestimmungsrecht mit einschließt.

Mit religiösen Argumenten gegen die Gleichstellung von Mann und Frau

Zudem verfügen muslimische Männer vielerorts über das sogenannte "Verstoßungsrecht". Es erlaubt ihnen, sich einseitig von ihrer Ehefrau scheiden zu lassen, indem sie schlicht dreimal die Worte: "Ich verstoße dich!" aussprechen.

Die Länder des Orients sind leider wie Länder in Südamerika, Afrika oder Südeuropa voll von kleinen "Fürsten": Sie herrschen über ihre Familien, manchmal über ganze Nachbarschaften.

Vor allem Frauen haben im Ernstfall zu schweigen, gegebenenfalls den Kopf zu senken und die Kommandos der Männer mit einem untertänigem: "hâdir!" - "zu Befehl" - zu quittieren. Mütter, gerade wenn sie in ein höheres Alter gekommen sind, sollen zwar besonders respektvoll behandelt werden - einer aber nimmt sich da oft Sonderrechte heraus: der Ehemann.

Auch deutschstämmige Männer können unerträgliche Machos sein

Da Männer in allen Religionen der arabischen Welt die Deutungsmacht haben, können sie diese Strukturen festigen. Viele Männer ziehen religiöse Argumente heran, um Frauen gleiche Rechte zu verwehren. Der Islam wolle das eben so, heißt es dann zum Beispiel. Manchmal kommt diese Haltung in abgeschwächter Form, aufgeklärt und modern wirkend, daher. Frei nach dem Motto: "Männer und Frauen sind vor Gott gleich, aber er hat ihnen unterschiedliche Aufgeben gegeben". Die Wirkung ist die gleiche.

Im Zuge der Migration sind solche Mentalitäten verstärkt nach Deutschland gelangt. Sie prägen gewiss nicht alle Zuwanderer aus diesem Kulturkreis, weshalb pauschale Verurteilungen einer Religion oder Kultur strikt abzulehnen sind. Deutschstämmige Männer können bekanntlich ebenso unerträgliche Machos sein.

Dass aber manche Frauen in Einwandererfamilien hierzulande unter diesen Formen männlicher Dominanz besonders leiden, ist eine Realität, der man sich stellen muss - und zwar ohne dabei ganze Gruppen von Menschen zu verunglimpfen.

Der Internationale Frauentag am 8. März ermahnt auch uns Muslime, das nicht zu vergessen.

