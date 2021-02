Lesung: "Erste Person Singular" von Haruki Murakami Stand: 05.02.2021 15:48 Uhr Den Blick auf Menschen oder Dinge richten, die der Aufmerksamkeit der anderen entgehen: Das ist eine Spezialität des japanischen Autors Haruki Murakami. Darüber verfügen auch die Protagonisten in seinem von Ursula Gräfe übersetzten neuen Buch "Erste Person Singular".

Diese besondere Fähigkeit macht Murakamis Literatur so anziehend, so eigen: Hier ist Raum für vieles, was aus dem Alltagsleben ausgeschlossen bleibt, was nicht der Gewohnheit entspricht, was rätselhaft, vielleicht auch ein bisschen verrückt wirkt. Und manchmal packt einen, wenn man diesen eleganten Erzählungen folgt, unversehens Murakamis Humor.

Zu hören sind die Lesungen vom 8. bis zum 17. Februar, jeweils von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur. Die Folgen finden Sie nach der Ausstrahlung für sieben Tage auch hier im Internet.

Die Termine in der Übersicht Folge: Datum: Uhrzeit: 1/8 8. Februar 2021 8:30 Uhr 2/8 9. Februar 2021 8:30 Uhr 3/8 10. Februar 2021 8:30 Uhr 4/8 11. Februar 2021 8:30 Uhr 5/8 12. Februar 2021 8:30 Uhr 6/8 15. Februar 2021 8:30 Uhr 7/8 16. Februar 2021 8:30 Uhr 8/8 17. Februar 2021 8:30 Uhr

