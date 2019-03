Stand: 04.03.2019 12:18 Uhr

Iris Berben liest Siri Hustvedt

Am Morgen vorgelesen: "Damals"

Die New Yorker Schriftstellerin Siri Hustvedt, 1955 in Minnesota geboren, promovierte 1986 an der Columbia University. Man kann davon ausgehen, dass einiges in ihrem jetzt zuerst auf Deutsch und zwei Wochen später im Original erscheinenden neuen Roman autobiografisch ist: Eine junge Frau, als S. H. abgekürzt oder mit dem Spitznamen "Minnesota" bedacht, kommt in den späten 70er-Jahren nach New York und erlebt überraschende Abenteuer. 40 Jahre später findet S. H. das alte Notizbuch wieder. Während ihre Mutter in ein Heim umzieht, vergleicht sie die Texte mit ihren realen Erinnerungen.

Zu hören sind die Lesungen vom 11. bis zum 29. März, jeweils von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur. Die Folgen stehen nach der Ausstrahlung für 24 Stunden - von 8.30 Uhr bis 8.30 Uhr des Folgetages - zum Nachhören bereit.

Die Termine in der Übersicht: Folge: Datum: Uhrzeit: 1/15 11. März 2019 8:30 Uhr 2/15 12. März 2019 8:30 Uhr 3/15 13. März 2019 8:30 Uhr 4/15 14. März 2019 8:30 Uhr 5/15 15. März 2019 8:30 Uhr 6/15 18. März 2019 8:30 Uhr 7/15 19. März 2019 8:30 Uhr 8/15 20. März 2019 8:30 Uhr 9/15 21. März 2019 8:30 Uhr 10/15 22. März 2019 8:30 Uhr 11/15 25. März 2019 8:30 Uhr 12/15 26. März 2019 8:30 Uhr 13/15 27. März 2019 8:30 Uhr 14/15 28. März 2019 8:30 Uhr 15/15 29. März 2019 8:30 Uhr

