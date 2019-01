Stand: 21.01.2019 16:04 Uhr

Florian Lukas liest T.C. Boyle

Am Morgen vorgelesen: "Das Licht"

T.C. Boyle, nach wie vor einer der hierzulande beliebtesten amerikanischen Schriftsteller, stellt seinen neuesten Roman "Das Licht" auf Deutsch vor, noch bevor das Original "Outside Looking In" im April erscheint. Er kehrt darin einmal mehr zurück in die Anfänge der Hippie-Zeit in den frühen 60er-Jahren. Fitzhugh Loney, Doktorand in Harvard, und seine Frau Joanie werden auf eine der LSD-Partys des Psychologen und Rauschgift-Gurus Timothy Leary eingeladen. Man erhofft sich einen Karriereschritt, merkt aber bald, dass Leary auf eine Revolution des Bewusstseins und eine von Zwängen losgelöste Lebensform aus ist. Fitz und Joanie werden von dieser Vision mitgerissen.

Zu hören sind die Lesungen vom 28. Januar bis zum 14. Februar, jeweils von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur. Die Folgen stehen nach der Ausstrahlung für 24 Stunden - von 8.30 Uhr bis 8.30 Uhr des Folgetages - zum Nachhören bereit.

Buchtipps Öko-Experiment mit unerwarteten Komplikationen "Die Terranauten" ist eine Satire über Castingshows und New-Age-Kult. Genüsslich entwickelt T.C. Boyle die zunehmenden Spannungen und Intrigen unter den Protagonisten. mehr Wilde Zivilisation Die Kurzgeschichten in T.C. Boyles neuem Erzählband "Good Home" sind immer wieder überraschend, entlarvend und höchst amüsant - mindestens so gut wie seine Romane. mehr

Florian Lukas liest "Das Licht" - Teil 1 NDR Kultur - Am Morgen vorgelesen - 28.01.2019 08:30 Uhr Autor/in: T.C. Boyle Der amerikanische Schriftsteller T.C. Boyle stellt seinen neuesten Roman "Das Licht" auf Deutsch vor, noch bevor das Original "Outside Looking In" im April erscheint.







Die Termine in der Übersicht: Folge: Datum: Uhrzeit: 1/14 28. Januar 2019 8:30 Uhr 2/14 29. Januar 2019 8:30 Uhr 3/14 30. Januar 2019 8:30 Uhr 4/14 31. Januar 2019 8:30 Uhr 5/14 1. Februar 2019 8:30 Uhr 6/14 4. Februar 2019 8:30 Uhr 7/14 5. Februar 2019 8:30 Uhr 8/14 6. Februar 2019 8:30 Uhr 9/14 7. Februar 2019 8:30 Uhr 10/14 8. Februar 2019 8:30 Uhr 11/14 11. Februar 2019 8:30 Uhr 12/14 12. Februar 2019 8:30 Uhr 13/14 13. Februar 2019 8:30 Uhr 14/14 14. Februar 2019 8:30 Uhr

