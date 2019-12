Stand: 13.12.2019 13:37 Uhr

Christian Brückner liest Peter Stamm

Am Morgen vorgelesen: "Marcia aus Vermont. Eine Weihnachtsgeschichte"

Peter Stamm gibt in dem kleinen Text eine Kostprobe seiner Kunst: Der Erzähler der Weihnachtsgeschichte "Marcia aus Vermont", der Schweizer Künstler Peter, wird in winterlicher Schneelandschaft an eine alte, sehr spezielle Liebe erinnert. Vor 30 Jahren begegnete er Marcia, die ihm nun plötzlich wieder sehr präsent ist. Ist vielleicht sogar Marcias Tochter, von der er bisher nichts wusste, sein Kind? Weihnachtliches Alleinsein kann Gedanken in Gang bringen, die um das ganze Leben kreisen und gut eingehegte Erinnerungen infrage stellen.

Zu hören sind die Lesungen vom 16. bis zum 18. Dezember, jeweils von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur. Die Folgen stehen nach der Ausstrahlung für 24 Stunden - von 8.30 Uhr bis 8.30 Uhr des Folgetages - zum Nachhören bereit.

Lesung: "Marcia aus Vermont" - Teil 1 NDR Kultur - Am Morgen vorgelesen - 16.12.2019 08:30 Uhr Autor/in: Peter Stamm Christian Brückner liest die Erzählung "Marcia aus Vermont. Eine Weihnachtsgeschichte" von Peter Stamm.







Die Termine in der Übersicht: Folge: Datum: Uhrzeit: 1/3 16. Dezember 2019 8:30 Uhr 2/3 17. Dezember 2019 8:30 Uhr 3/3 18. Dezember 2019 8:30 Uhr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Am Morgen vorgelesen | 16.12.2019 | 08:30 Uhr