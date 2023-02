Traumreise: Herzlichen Glückwunsch, Ina! Stand: 27.02.2023 07:20 Uhr Ina Glaser aus Oldenburg ist unter 32.000 Teilnehmenden des Wilden Wunsch-Wochenendes ausgelost worden. Sie gewinnt die Traumreise im Wert von 5.000 Euro.

Ina Glaser aus Oldenburg ist die glückliche Gewinnerin der Traumreise im Wert von 5.000 Euro. Sie wird von Andi Gervelmeyer am Montagmorgen auf der Arbeit in Oldenburg überrascht und freut sich: "Wir sind Camper, damit kommen wir richtig weit". Gewünscht hatte sie sich das Lied "Joy Of My Life" von John Fogerty.

Über die NDR Niedersachsen App, E-Mail, Telefon und online hatten mehr 32.000 Hörerinnen und Hörer an der Verlosung teilgenommen. Von Freitagmorgen bis Sonntagabend hat NDR 1 Niedersachsen beim Wilden Wunsch-Wochenende nonstop über 700 Wunschhits gespielt. Schon während des Wochenendes wurden unter allen Teilnehmenden zehn Dabbys verlost.

