Stars am Sonntag: Oliver Rohrbeck

Arne Torben Voigts wird künftig exklusiv die „Stars am Sonntag“ bei NDR 1 Niedersachsen präsentieren. Am 4. Mai begrüßt Moderator Arne Torben Voigts Oliver Rohrbeck in seiner Sendung.

Oliver Rohrbeck wird einfach nicht älter. Seit 1978 spricht er den oberschlauen Detektiv Justus Jonas in der Hörspiel-Reihe „Die drei ???“. Und ist seitdem 18 Jahre alt - obwohl er im wahren Leben gerade seinen 60. Geburtstags gefeiert hat. Die „drei ???“ haben nach wie vor Millionen Fans und NDR Moderator Arne Torben Voigts will mit dem prominenten Detektiv das Geheimnis des Erfolges lüften.

Bislang gab es ein ganzes Team aus Moderatorinnen und Moderatoren für “Stars am Sonntag“. Künftig wissen die berühmten Gäste, dass im NDR Landesfunkhaus Niedersachsen Arne Torben Voigts auf sie wartet. Vor Überraschungen sind sie aber dennoch nicht gefeit: „Ich freue mich total darauf, hinter die Fassaden der Promis zu blicken und die Menschen dahinter kennenzulernen. Interviews sind ja immer besonders überraschend, wenn sie abweichen von den üblichen Standardfragen. Das ist mein Ziel“ sagt der neue Gastgeber.

