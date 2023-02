Sendedatum: 20.03.2023 06:40 Uhr Lauft mit Kuhlage!

Trainieren Sie mit Hellwach-Moderator Andreas Kuhlage. Er will beim Hannover-Marathon mitlaufen und trainiert für eine Staffel. Zeigen Sie Kuhlage ihre schönste Laufstrecke - bei Ihnen im Ort, rund um den See oder eine idyllische Route am Wald oder am Fluss!

Kuhlage will täglich eine andere Strecke laufen: Immer Morgens vom 20. bis 24. März 2023 - irgendwo in Niedersachsen. Dabei meldet er sich sicher auch live im Programm von NDR 1 Niedersachsen.

Laden Sie Kuhlage ein!

Sie haben ein tolle Strecke, eine lustige Laufgruppe und morgens eine Stunde Zeit? Dann melden Sie sich und laden Sie Kuhlage für das Training ein. Füllen Sie einfach das Formular aus und schicken es ab. Mit etwas Glück kommt Andreas Kuhlage bei Ihnen vorbei und läuft mit Ihnen eine Runde. Bewerbungsschluss ist der 12. März 2023 um 23.59 Uhr.

