Stand: 14.08.2020 13:16 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Badeverbot an Lübecker Bucht

In der Lübecker Bucht gilt ein Badeverbot. Die DLRG schätzt, dass dieses Verbot auch noch am Wochenende bestehen bleibt. Es gilt für die Strände Scharbeutz, Haffkrug, Niendorf, Timmendorfer Strand und Sierksdorf. Der Grund sind gefährliche Unterspülungen. Gestern mussten vier Schwimmer aus dem Wasser gerettet werden. Die DLRG hat die roten Fahnen gehisst. | NDR Schleswig-Holstein 14.08.2020 14:00

Kieler Staatsanwältin freigesprochen

Vor dem Landgericht Kiel ist heute der Prozess gegen eine Kieler Staatsanwältin zu Ende gegangen. Sie musste sich wegen Rechtsbeugung und Diebstahls verantworten. Der Prozess endete mit einem Freispruch. Der promovierten Juristin wurde vorgeworfen, Hunderte Rinder, Pferde, Schafe, Hühner sowie Hunde und Katzen beschlagnahmt und notveräußert zu haben, ohne dass die Besitzer die Möglichkeit zum Widerspruch hatten. Die Richter hielten die ehemalige Tierschutzdezernentin nach mehr als 40 Verhandlungstagen und der Anhörung von über 70 Zeugen in keinem der angeklagten zehn Fälle für schuldig. | NDR Schleswig-Holstein 14.08.2020 14:00

Bombe in Schwentinental entschärft

Sprengstoffexperten haben heute in Schwentinental bei Kiel eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg unschädlich gemacht. Die amerikanische 250-Kilo-Fliegerbombe war in einem Gewerbegebiet gefunden worden. Nach rund 70 Minuten waren die Arbeiten des Kampfmittelräumdienstes nach Angaben der Polizei abgeschlossen. Für die Entschärfung waren mehrere Straßen gesperrt worden, darunter die vielbefahrene Bundesstraße 76. Rund 1.000 Menschen in der näheren Umgebung mussten ihre Wohnungen und Arbeitsstätten verlassen. | NDR Schleswig-Holstein 14.08.2020 14:00

Schwimmer auf Elbe nahe Wedel bleibt vermisst

Nach einem vermeintlichen Badeunfall bleibt ein Schwimmer, der auf der Elbe nahe Wedel gesehen wurde, vermisst. Helfer der Polizei und Feuerwehr aus Hamburg und Schleswig-Holstein haben die Suche mit Hubschrauber und Booten nach eigenen Angaben am späten Abend eingestellt. Zeugen hatten beobachtet, wie der Schwimmer in Höhe Schulauer Färhaus unterging. | NDR Schleswig-Holstein 14.08.2020 11:00

Feuer in Koldenbüttel

In der Nacht ist ein Reetdachhaus in Koldenbüttel im Kreis Nordfriesland abgebrannt. Die drei Bewohner konnten sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen und sind nach Angaben der Rettungsleitstelle nicht verletzt. Die Feuerwehr war am Morgen immer noch im Einsatz, um die Reste des Hauses abzutragen. Zu der Brandursache konnte die Polizei noch nichts sagen. Es entstand ein Schaden von 200.000 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 14.08.2020 08:00

Zahl der Corona-Infektionen in SH steigt um 30 Fälle

Laut der Landesmeldestelle, dem Institut für Infektionsmedizin der Universität Kiel, wurden seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 3.744 bestätigte Corona-Fälle (Datenstand 13.08.) gemeldet. Damit gibt es im Vergleich zum Vortag 30 gemeldete Sars-CoV-2-Infektionen mehr. Bislang wurden 158 Todesfälle im Zusammenhang mit der Viruserkrankung gemeldet, genauso viele wie am Tag zuvor. 20 Menschen werden wegen des Virus derzeit in Krankenhäusern behandelt. | NDR Schleswig-Holstein 14.08.2020 08:00

Wasserversorgung in Ostholstein wieder hergestellt

Die Wasserversorgung auf Fehmarn und in Oldenburg (Kreis Ostholstein) funktioniert wieder. Fachleute haben den Wasserrohrbruch in Jahnshof bei Oldenburg repariert. Laut Zweckverband Ostholstein war bei Arbeiten auf einem Acker eine Hauptversorgungsleitung durchtrennt worden. Dabei sind 500.000 Liter Wasser ausgetreten. Vorher wurde dazu aufgerufen, sparsam mit Wasser umzugehen. | NDR Schleswig-Holstein 14.08.2020 08:00

Corona-Infizierte oder Verdachtsfälle an 16 Schulen in SH

Erst am Montag hat der Unterricht an Schleswig-Holsteins Schulen wieder begonnen. Laut Bildungsministerium gibt es an insgesamt 16 Schulen Corona-Infizierte oder Verdachtsfälle. Allein gestern sind fünf Schulen dazu gekommen. In Kiel muss an drei Schulen jeweils eine Jahrgangsstufe zu Hause bleiben - insgesamt fast 250 Schüler. Verdachtsfälle gibt es außerdem in Meldorf im Kreis Dithmarschen, in Kappeln im Kreis Schleswig-Flensburg sowie in den Kreisen Steinburg und Segeberg. | NDR Schleswig-Holstein 14.08.2020 06:00

14-Jähriger stirbt bei Badeunfall

In einem Naturbad in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) ist ein 14 Jahre alter Junge ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war der Jugendliche gestern Nachmittag zunächst nach dem Schwimmen vermisst worden. Nach einer Suchaktion wurde er im Wasser gefunden. Versuche, ihn wiederzubeleben, blieben erfolglos. Wie es zu dem Badeunfall am überwachten See kommen konnte, ist noch nicht geklärt. | NDR Schleswig-Holstein 14.08.2020 05:30

Blutspenden reichen nicht einmal für einen halben Tag

Die Blutspenden beim DRK Blutspendedienst Nord-Ost mit Sitz in Lütjensee (Kreis Stormarn) werden knapp. Besonders dramatisch sei die Situation bei der ohnehin seltenen Blutgruppe 0 negativ, sagte eine Sprecherin. Mit den aktuellen Vorräten könne die Versorgung nicht einmal für einen halben Tag sichergestellt werden. Auch bei den Blutgruppen 0 positiv, A negativ und B negativ sind die Vorräte laut DRK fast aufgebraucht. | NDR Schleswig-Holstein 14.08.2020 06:00

VfB Lübeck spielt nicht wegen Corona-Fall gegen HSV

Das Testspiel des Drittligisten VfB Lübeck beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV fällt heute aus. Laut VfB gab es nach einem Corona-Test bei Mannschaft und Team ein positives Ergebnis. Die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen seien getroffen worden, hieß es weiter. | NDR Schleswig-Holstein 14.08.2020 07:00

Corona-Test-Panne in Bayern: Garg ärgert sich über Söder

Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) hat sehr verärgert auf die Corona-Test-Panne in Bayern reagiert. Er kritisierte die anlasslose Massentestung von Reiserückkehrern scharf. Es zeigte sich nun, dass das ziemlich sinnlos sei, meinte Garg. Er sei besonders verärgert darüber, dass Söder in den vergangenen Monaten nicht müde gewesen sei, durch jede Kamera zu laufen und sich als Krisenmanager groß zu inszenieren. Schleswig-Holstein setzt vor allem darauf, dass Reisende aus Risikogebieten vorrangig getestet werden. Diese müssen außerdem zwei negative Tests vorweisen, wenn sie nicht 14 Tage in Quarantäne bleiben wollen. | NDR Schleswig-Holstein 14.08.2020 06:00

Wetter: sonnig und zum Teil Gewitter

Vor allem im Norden des Landes ist es heute wieder sehr freundlich und sonnig bei Temperaturen von 24 Grad an der Schleimündung bis 31 Grad in Wacken (Kreis Steinburg). Von der Elbmündung bis zum Lauenburgischen kann es aber neben Sonne auch teils dunkle Wolken, leichte Schauer und Gewitter geben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.08.2020 | 06:00 Uhr