Günther trifft dänische Ministerpräsidentin Frederiksen

Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther (CDU) trifft am Mittag in Kopenhagen Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen. Nach Angaben der Staatskanzlei wird es bei dem Gespräch im Staatsministerium voraussichtlich um den Bau des Ostseetunnels zwischen beiden Ländern, um die Energiewende und die Wasserstoff-Technologie gehen. Thema des Besuchs sind auch eine deutsch-dänische Freundschaftserklärung und die Zusammenarbeit im Grenzraum. | NDR Schleswig-Holstein 31.01.2024 07:00 Uhr

Streiks auch am Flughafen Hamburg

Am Hamburger Flughafen werden am Donnerstag keine Flugzeuge mit Passagieren abheben. Alle 126 geplanten Abflüge werden "gestrichen oder finden ohne Passagiere statt" - das hat die Flughafengesellschaft am Dienstag nach dem Warnstreikaufruf der Gewerkschaft ver.di für die Luftsicherheitskräfte mitgeteilt. Betroffen sind laut Flughafen etwa 15.000 Fluggäste. Grund für den Ausstand sind die stockenden Tarifverhandlungen. | NDR Schleswig-Holstein 31.01.2024 07:00 Uhr

Warnstreik im ÖPNV auch in Schleswig-Holstein

Die Gewerkschaft ver.di hat von Freitag bis Sonntag zu einem Warnstreik im öffentlichen Personennahverkehr aufgerufen. Wie die Gewerkschaft am Dienstag mitteilte, sind die kommunalen Anbieter in Kiel, Neumünster, Flensburg und Lübeck betroffen. Auch Beschäftigte privater Verkehrsanbieter sind zum Streik aufgerufen, zum Beispiel bei der Autokraft in weiten Teilen des Landes, Transdev in Husum und Bredstedt (beide Kreis Nordfriesland), die Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg oder Dahmetal in den Kreisen Herzogtum Lauenburg und Stormarn. Ver.di will nach eigenen Angaben so die Arbeitsbedingungen für die etwa 3.500 Beschäftigten im Busgewerbe verbessern und fordert unter anderem eine 35-Stunden-Woche. Die Arbeitgeberseite der privaten Busunternehmen hält das für nicht umsetzbar und den Warnstreik für überflüssig. Mitte Februar soll weiterverhandelt werden. | NDR Schleswig-Holstein 31.01.2024 07:00 Uhr

Landwirtschaftstag in Neumünster: Es geht um die Zukunft

Wie kann Landwirtschaft in den kommenden Jahren für die Bauern profitabler werden? Welche Rolle könnte künstliche Intelligenz in Zukunft für die Landwirte spielen? Diese und mehr Fragen sind heute Thema auf dem Landwirtschaftstag in Neumünster. Die Veranstaltung in den Holstenhallen steht in diesem Jahr unter dem Motto "Landwirtschaft der Zukunft". Die Organisatoren rechnen mit mehr als 1.000 Teilnehmern. Erwartet werden zudem Schleswig-Holsteins Agrar-Staatssekretärin Anne Benett-Sturies und der Präsident des Bauernverbandes Schleswig-Holstein Klaus-Peter Lucht. | NDR Schleswig-Holstein 31.01.2024 07:00 Uhr

Blockade von Edeka-Zentrallager in Neumünster

Unter anderem Landwirte haben in Neumünster am Dienstagabend die Zentrallager von Edeka und Bartels-Langness blockiert. An der Blockade nahmen insgesamt laut Polizei knapp 250 Menschen teil. Sie demonstrierten gegen die steigenden Lebensmittelpreise. Mit Traktoren und Lkw versperrten sie mehrere Stunden die Zufahrten zu den Lagerhallen. Um etwa zwei Uhr lösten sich die Proteste laut Polizei auf. Es blieb friedlich. | NDR Schleswig-Holstein 31.01.2024 07:00 Uhr

Mann stirbt bei Feuer in Wohnunterkunft in Wedel

Bei einem Feuer in einer Unterkunft für betreutes Wohnen in Wedel (Kreis Pinneberg) ist am Dienstagabend ein 62 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Laut Feuerwehr erlitt er bei dem Feuer so schwere Brandverletzungen, dass er daran starb. Als die Helfer eintrafen, war demnach bereits das komplette Treppenhaus bis ins zweite Stockwerk voller Rauch. Neun weitere Menschen wurden medizinisch versorgt. Insgesamt waren 70 Feuerwehr- und Rettungskräfte mit 14 Einsatzfahrzeugen vor Ort. Die Brandursache ist noch ungeklärt | NDR Schleswig-Holstein 31.01.2024 06:00 Uhr

Wetter: Wolken und Wind ziehen durch SH

Die Menschen in Schleswig-Holstein erwartet ein wolkiger und windiger Tag. Laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wechseln sich am Mittwochvormittag lockere bis starke Wolken ab. Bis zum Abend bleibt es bei Temperaturen zwischen 6 und 8 Grad trocken. Im Tagesverlauf nimmt der Wind zu und es kann starke bis stürmische Böen geben. In der Nacht zum Donnerstag soll es wolkig bleiben. | NDR Schleswig-Holstein 31.01.2024 06:00 Uhr

