Stand: 25.01.2024 07:28 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Lübeck: Übernahme des Marienkrankenhauses wohl gescheitert

Die geplante Übernahme des Marienkrankenhauses in Lübeck durch das UKSH ist offenbar gescheitert. In einer Sondersitzung des Sozialausschusses des Landtags wurde gestern klar, das dem Land die Übernahme zu teuer ist. Der Eigentümer, das Erzbistum Hamburg, will nun mit dem UKSH sprechen, was der Übernahme-Stopp für die Geburtshilfe und die Mitarbeiter des Marienkrankenhauses bedeutet. | NDR Schleswig-Holstein 25.01.2024 06:00 Uhr

Landtag debattiert über Rechtsextremismus

Im Landtag wird heute über den Verfassungsschutzbericht aus dem Jahr 2022 debattiert. Gleichzeitig wollen die Abgeordneten aller Fraktionen aber auch über die aktuelle Entwicklung im Bereich Rechtsextremismus sprechen und haben dafür einen entsprechenden Dringlichkeitsantrag eingebracht. In dem gemeinsamen Antrag machen sich alle Landtagsfraktionen stark für eine wehrhafte Demokratie. Es sei von großer Wichtigkeit, dass entschieden Stellung gegen die derzeitig gefährliche politische Entwicklung bezogen werde, heißt es darin. | NDR Schleswig-Holstein 25.01.2024 07:00 Uhr

Gedenken in Brokstedt zum Jahrestag

Vor einem Jahr sind am Bahnhof in Brokstedt (Kreis Steinburg) bei einem Messerangriff zwei Menschen ums Leben gekommen, weitere wurden teilweise schwer verletzt. Deshalb soll heute den ganzen Tag der Opfer in Brokstedt gedacht werden. Erwartet werden neben Bürgermeister Clemens Preine und Ministerpräsident Daniel Günther auch Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack und Justizministerin Kerstin von der Decken. | NDR Schleswig-Holstein 25.01.2024 06:00 Uhr

Geesthacht: Mann durch Hundebiss lebensgefährlich verletzt

In Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat ein Hund einen Mann attackiert und lebensgefährlich verletzt. Nach Angaben der Beamten wurde die Polizei am Mittwochnachmittag in ein Waldgebiet gerufen. Dort hatte eine Spaziergängerin einen blutenden Mann gesehen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, soll der Hund auf die Beamten zugelaufen sein. Der Hund wurde daraufhin erschossen. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann in ein Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 25.01.2024 06:00 Uhr

Rechte Parolen in Pahlener Disco: Staatsanwaltschaft ermittelt

Junge Erwachsene sollen in einer Diskothek in Pahlen zum Song "L'Amour Toujours" Parolen gegen Ausländer gesungen haben. Die Staatsanwaltschaft Itzehoe (Kreis Steinburg) prüft, ob der Tatbestand der Volksverhetzung gegeben ist. Der Betreiber der Disco in Pahlen sagte, er wolle das Lied von Gigi D'Agostino nicht mehr spielen. | NDR Schleswig-Holstein 25.01.2024 06:30 Uhr

Wetter: Sonne an den Küsten, wolkig im Binnenland

Heute ist es wolkig im Süden des Landes, an den Küsten in Ostholstein ist es heiter und meist trocken. Dort sind fünf Sonnenstunden möglich, im Binnenland meist ein bis drei Stunden. Die Temperaturen liegen zwischen sechs Grad auf Pellworm (Kreis Nordfriesland) und bis acht Grad in Neumünster. | NDR Schleswig-Holstein 24.01.2024 16:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 7 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 7 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.01.2024 | 07:00 Uhr