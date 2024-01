Stand: 23.01.2024 07:43 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Northvolt: Norderwördens Bürgermeister fordert Zusage für Gleisanschluss

Die Gemeindevertretung von Norderwöhrden hat sich am Montagabend mit knapper Mehrheit für den Bau einer Northvolt-Batteriefabrik bei Heide (Kreis Dithmarschen) ausgesprochen. Norderwöhrdens Bürgermeister Kay-Uwe Evers (FWN) sagte, er erwarte nun vom Unternehmen Northvolt, dass es sich an die gemachten Zusagen halte: Northvolt müsse sich in der Bauphase an Rahmenbedingungen und Vorgaben zum Schutz der Bürger halten und diese durch die Arbeiten nicht übermäßig belasten. "Vom Bund brauche ich jetzt dringend eine verbindliche Zusage für einen Gleisanschluss, damit wir den Güterverkehr von der Straße kriegen", so Evers weiter. Insgesamt sollen 4,5 Milliarden Euro investiert und 3.000 Arbeitsplätze in der Region geschaffen werden. | NDR Schleswig-Holstein 23.01.2024 07:00 Uhr

GDL-Streik wirkt sich auf Wirtschaft in SH laut UV Nord mit 50 Millionen Euro aus

Ab Mittwoch, 2 Uhr, wollen die Lokführer der GDL erneut ihre Arbeit niederlegen - bis Montagabend. Davon sind neben Bahn-Pendlern auch Bereiche der Wirtschaft betroffen. Da die Mitglieder der GDL im Güterverkehr bereits heute Abend ihre Arbeit niederlegen wollen, rechnet die Vereinigung der Unternehmensverbände im Norden (UV Nord) mit Störungen bei den Lieferketten und einer Verlagerung von der Schiene auf die Straße. "Möglicherweise wird der Verbraucher auch in den Regalen erkennen, dass nicht jedes mehr so gefüllt ist wie vor dem Streik", sagt Michael Fröhlich von der UV Nord. Die Mehrkosten für die Wirtschaft beliefen sich auf rund 50 Millionen Euro. Vom Streik profitieren dagegen beispielsweise Mietwagen-Firmen, die nach eigenen Angaben zum Teil ausgebucht sind. | NDR Schleswig-Holstein 23.01.2024 06:00 Uhr

Neuer Landrat im Kreis Rendsburg-Eckernförde gewählt

Der CDU-Politiker Ingo Sander wird neuer Landrat im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Der 50-Jährige setzte sich am Montagabend im Kreistag mit 43 von 63 Stimmen gegen seine beiden Konkurrenten Klaus Sälzer und Simon Preuß durch. Er nannte drei Themen, die er sich als Landrat zunächst vorgenommen habe: zum einen das Problem mit der demographischen Entwicklung im Kreis und seinen Auswirkungen wie dem Fachkräftemangel, außerdem nannte er den Klimawandel und die Digitalisierung. Der aktuelle Landrat, Rolf-Oliver Schwemer (parteilos), hatte im vergangenen Sommer mitgeteilt, dass er nicht erneut bei der Landratswahl antreten werde. Sander wird das Amt des Verwaltungschefs im Rendsburger Kreishaus ab dem 1. Juli 2024 übernehmen. | NDR Schleswig-Holstein 23.01.2024 07:00 Uhr

Wetter: Viele Wolken und starker Wind

Heute ist es wechselnd bewölkt mit gelegentlichen Regenschauern. Ab dem Mittag ist es häufiger trocken und zum Abend ziehen wieder dichtere Wolken auf. Am späten Abend gibt es von der Nordsee her aufkommenden Regen. Die Höchstwerte liegen bei 6 Grad auf Pellworm (Kreis Nordfriesland) bis 8 Grad in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg). Es weht mäßiger bis frischer West- bis Südwestwind mit starken bis stürmischen Böen, an der See gibt es starken Wind mit Sturmböen, am Nachmittag nachlassend. Es wird mit erhöhten Wasserständen an Nordsee und Elbe gerechnet, hier mit der Möglichkeit einer Sturmflut mit 1,5 Meter über dem mittleren Hochwasser. | NDR Schleswig-Holstein 23.01.2024 06:00 Uhr

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.01.2024 | 07:00 Uhr