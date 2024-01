Stand: 21.01.2024 10:49 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Zwei Verletzte nach Tannenbaum-Brand in Schwarzenbek

In Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) sind zwei Menschen durch einen brennenden Tannenbaum verletzt worden. Nach Angaben der Leitstelle war der Baum in einer Wohnung in der Möllner Straße am Sonnabend aus noch ungeklärten Gründen in Flammen aufgegangen. Zwei Menschen wurden ins Krankenhaus gebracht. Wie hoch der entstandene Schaden ist, muss noch ermittelt werden. | NDR Schleswig-Holstein 21.01.2024 11:00 Uhr

Feuer in Henstedt-Ulzburg: Autobrand greift auf Nachbarhaus über

Ein brennendes Auto hat in Henstedt-Ulzburg im Kreis Segeberg einen großen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Nach Angaben des Kreisfeuerwehrverbandes wurden die Einsatzkräfte am Sonnabendnachmittag alarmiert, weil ein Auto in einem Carport im Schwanenweg brannte. Die Flammen setzten auch den Dachstuhl des angrenzenden Hauses in Brand. Rund 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Nach 3,5 Stunden war der Brand gelöscht. Die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden. | NDR Schleswig-Holstein 21.01.2024 10:00 Uhr

Demonstrationen in SH gegen Rechtsextremismus

In Schleswig-Holstein wollen heute Menschen in Flensburg, Pinneberg und Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) ein Zeichen gegen rechts und für Toleranz setzen. In Flensburg startet die Kundgebung in der Innenstadt um 14 Uhr, in Pinneberg und Henstedt-Ulzburg geht es um 15 Uhr los. Organisatoren sind unter anderem Flüchtlingsinitiativen, die Nordkirche und Fridays for Future. Bereits am Freitagabend waren in Kiel 4.000 Menschen auf die Straße gegangen. Am Sonnabend gab es Aktionen in Lübeck und auf Sylt. Auslöser der Demonstrationen war unter anderem das Bekanntwerden eines Treffens zwischen AfD-Politikern und Rechtsradikalen in Potsdam. | NDR Schleswig-Holstein 21.01.2024 08:00 Uhr

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Fußballtrainer aus Kreis Segeberg

Die Staatsanwaltschaft Kiel ermittelt gegen einen Fußballtrainer aus dem Kreis Segeberg wegen der Verbreitung pornografischer Inhalte unter Minderjährigen. Den Kieler Nachrichten zufolge soll er im Dezember zwei Spielern der A-Junioren-Mannschaft entsprechende Fotos und ein Video geschickt haben. Einer der beiden Spieler sei noch minderjährig. Der Trainer soll die Bilder vor allem über die App Snapchat verbreitet haben, dort werden sie nach einmal anschauen sofort wieder gelöscht. Das Video wurde von einem anderen Spieler aber offenbar sofort mit abgefilmt, um es zu sichern. Der Verein habe den Trainer umgehend suspendiert. | NDR Schleswig-Holstein 20.01.2024 19:30 Uhr

Wetter: Stark bewölkt mit Regen und teilweise Schneeregen

Heute ist es stark bewölkt und es gibt zeit- sowie gebietsweise Regen oder Schneeregen, in Richtung Lauenburg bleibt es am längsten trocken. Höchstwerte 4 Grad in Lauenburg bis 5 Grad in Husum (Kreis Nordfriesland). Es weht ein mäßiger bis frischer, an der Nordsee starker, später stürmischer Wind aus südlichen Richtungen. Hier sind auch einzelne Sturmböen möglich. Abendtemperatur um 18 Uhr: 3 Grad in Dahme an der Ostsee (Kreis Ostholstein) bis 5 Grad in Braderup (Kreis Nordfriesland). | NDR Schleswig-Holstein 21.01.2024 08:00 Uhr

