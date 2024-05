Stand: 12.05.2024 11:55 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Hasenmoor: Rentner bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Bei einem schweren Unfall in Hasenmoor (Kreis Segeberg) ist ein 72-jähriger Radfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wollte der Rentner in Hasenmoor eine Straße überqueren, dabei wurde er von einem Auto erfasst. Der 72-Jährige kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. | NDR Schleswig-Holstein 12.05.2024 12:00 Uhr

Holstein Kiel: Glückwünsche zum Aufstieg in die erste Bundesliga

Holstein Kiel wird der erste Fußball-Bundesligist aus Schleswig-Holstein. Mit dem 1:1 gegen Fortuna Düsseldorf am Abend machte Holstein Kiel den Aufstieg in Liga Eins perfekt. Für den Aufstieg bekommt Holstein Kiel viele Glückwünsche - auch vom Handball-Rekordmeister THW Kiel. Der Geschäftsführer Viktor Szilagyi sprach von einem historischen Tag. Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer sagte, der Aufstieg sei unglaublich, er sei megastolz. Landtagspräsidentin Kristina Herbst meint, dass sei der verdiente Lohn für eine wirklich überragend gute Leistung während der gesamten Saison. Und Ministerpräsident Daniel Günther gratulierte der Mannschaft und dem Trainer. Das hinzukriegen, sei ein wirklich großer Verdienst. | NDR Schleswig-Holstein 12.05.2024 10:00 Uhr

Tag der Pflegenden: Forderung nach besseren Arbeitsbedingungen

Die Arbeitsbedingungen in Seniorenheimen oder in der ambulanten Pflege müssen endlich attraktiver werden. Das fordern Gewerkschaften und Wohlfahrtsverbände am heutigen Internationalen Tag der Pflegenden. Demnach gibt es zu wenig Personal für zu viele pflegebedürftige Menschen. Mitarbeitende in Heimen und ambulanten Diensten kommen nach Angaben der Gewerkschaften an ihre Grenzen. Die Diakonie Schleswig-Holstein spricht von einer angespannten, teilweise sogar dramatischen Lage. Laut Landespastor und Diakonievorstand Heiko Naß mussten einige Pflegeheime bereits Stationen schließen, weil es nicht genug Personal gibt. Die Arbeitsbedingungen in dem gesamten Bereich müssten besser werden, um mehr Menschen in den Beruf zu bringen, betont der Landespastor. | NDR Schleswig-Holstein 12.05.2024 12:00 Uhr

Das Wetter: freundlich und trocken, später windig

Der Sonntag bleibt freundlich und trocken, besonders zur Ostsee kann mit viel Sonnenschein gerechnet werden. Die Höchstwerte liegen bei 15 Grad in Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) und 22 Grad in Wedel (Kreis Pinneberg). Am Nachmittag frischt der Wind an den Küsten böig auf. | NDR Schleswig-Holstein 12.05.2024 08:00 Uhr

Archiv 4 Min Nachrichten 12:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.05.2024 | 12:00 Uhr