Northvolt: Gemeinde Norderwöhrden muss heute entscheiden

Wird das schwedische Unternehmen Northvolt seine Batteriefabrik für Elektroautos bei Heide bauen oder nicht? Die endgültige Entscheidung darüber trifft heute Abend die Gemeinde Norderwöhrden im Kreis Dithmarschen. Es geht um den Bebaungsplan für die Northvolt-Fläche. Beobachter rechnen mit einem knappen Ausgang. Neben Norderwöhrden musste auch die Gemeinde Lohe-Rickelshof zustimmen - sie hat sich schon dafür entschieden. Zuvor hatte die EU-Kommission grünes Licht für die Fördermittel von Bund und Land gegeben. Auch das Unternehmen selbst hat sich klar für den Standort entschieden. | NDR Schleswig-Holstein 22.01.2024 06:00 Uhr

Erneut tagelanger Streik bei der Bahn

Wieder Streiks bei der Bahn: Die Lokführergewerkschaft GDL hat ihre Mitglieder dazu aufgerufen, sechs Tage lang die Arbeit niederzulegen. Der Ausstand beginnt Dienstagabend im Güterverkehr, teilte die GdL mit. Der Personenverkehr soll ab dem frühen Mittwochmorgen um 2 Uhr bestreikt werden. Auch Schleswig-Holstein wird wieder betroffen sein. Der Streik soll bis Montag um 18 Uhr dauern. | NDR Schleswig-Holstein 22.01.2024 06:00 Uhr

Demonstrationen in SH gegen Rechtsextremismus

In Schleswig-Holstein haben am Sonntag tausende Menschen in Flensburg, Pinneberg und Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) ein Zeichen gegen Rechtsextremismus und für Toleranz gesetzt. Organisatoren waren unter anderem Flüchtlingsinitiativen, die Nordkirche und Fridays for Future. Bereits am Freitagabend waren in Kiel 4.000 Menschen auf die Straße gegangen. Am Sonnabend gab es Aktionen in Lübeck und auf Sylt. Auslöser der Demonstrationen war unter anderem das Bekanntwerden eines Treffens zwischen AfD-Politikern und Rechtsradikalen in Potsdam. | NDR Schleswig-Holstein 22.01.2024 06:00 Uhr

Landratswahl im Kreis Rendsburg-Eckernförde

Der Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde wählt am Abend einen neuen Landrat. Zur Wahl stehen Ingo Sander, der aktuell CDU-Bürgermeister in Kronshagen ist. Er gilt als aussichtsreichster Kandidat und wird von den meisten Parteien unterstützt. Weitere Kandidaten sind Einzelbewerber Simon Preuß aus Rendsburg und Klaus Sälzer aus Eckernförde. Einer der drei Bewerber muss im ersten oder gegebenenfalls im zweiten Wahlgang die absolute Mehrheit erhalten, um zu gewinnen. Auch eine Stichwahl ist möglich. | NDR Schleswig-Holstein 22.01.2024 06:00 Uhr

Vollsperrung auf der A7 beendet

Nach dem Abriss einer Brücke ist die Vollsperrung der A7 zwischen Warder und Bordesholm (Kreis Rendsburg-Eckernförde) am frühen Montagmorgen aufgehoben worden. Der Verkehr fließe wieder in Richtung Hamburg, teilte die Autobahn GmbH mit. Auch die Landstraße (L49) zwischen Bordesholm und Nortorf ist wieder befahrbar. | NDR Schleswig-Holstein 22.01.2024 07:05 Uhr

Wetter: Viele Wolken und starker Wind

Heute ist es stark bewölkt und zeitweise regnet es. Gegen Mittag wechseln sich Regen und Auflockerungen ab. Der Wind weht stark mit stürmischen Böen, an der Nordsee gibt es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes auch orkanartige Böen. Am Nachmittag soll der Wind etwas nachlassen. Die Temperaturen erreichen Werte von acht Grad auf Amrum (Kreis Nordfriesland) bis zehn Grad in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg). | NDR Schleswig-Holstein 22.01.2024 08:00 Uhr

