Stand: 30.12.2023 10:47 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Fluchtversuch eines mutmaßlichen Straftäters gescheitert

In Kiel soll ein 35-jähriger mutmaßlicher Straftäter versucht haben durch ein Fenster aus der Uniklinik zu fliehen. Wie die Lübecker Nachrichten zuerst berichteten, war der Mann ursprünglich am Donnerstag nach einem Diebstahl festgenommen worden. In Gewahrsam klagte er dann über Schmerzen und kam am Freitag ins Krankenhaus. Dort versuchte er dann zu fliehen, stürzte allerdings beim Sprung aus dem Fenster ab und landete auf dem Vordach unterhalb seines Zimmerfensters. Ein Beamter, der vor der Tür Wache gestanden hatte, rief die Feuerwehr, die den 35-jährigen mit einer Drehleiter vom Dach holte. Jetzt kommt er vor den Haftrichter. | NDR Schleswig-Holstein 30.12.2023 10:00 Uhr

Pegelstand an Elbe soll weiter steigen

Die Hochwasserlage in Niedersachsen bleibt angespannt. Viele Straßen sind noch immer gesperrt, Deiche weichen auf. Bei uns in Schleswig-Holstein soll der Pegelstand der Elbe bei Lauenburg im Kreis Herzogtum Lauenburg in den nächsten Tagen weiter steigen. Die Stadt und die zuständige Feuerwehr seien vorbereitet, aber entspannt, heißt es vom zuständigen Amtsleiter. | NDR Schleswig-Holstein 30.12.2023 09:00 Uhr

Landestierschutzverband ruft zu Böllerverzicht auf

Die Landestierschutzbeauftragte Katharina Erdmann appelliert an die Menschen in Schleswig-Holstein, auf Raketen und Böller zu verzichten. Der Lärm und die Lichtblitze der Feuerwerke versetzten viele Haustiere in Panik. Noch schlimmer sind laut Erdmann die Folgen für Wildtiere wie Rehe, Hasen oder auch Vögel. Denn: Bei Panik fliehen sie aus ihren Revieren und können sich dabei verletzen. Wer unbedingt Raketen anzünden will, sollte sich dafür an zentralen Orten wie Straßenkreuzungen treffen und nur dort böllern, empfiehlt der Tierschutzverein Elmshorn (Kreis Pinneberg). | NDR Schleswig-Holstein 30.12.2023 09:00 Uhr

Ist beim Wetter "extrem" das neue normal?

Der Deutsche Wetterdienst kommt nach Auswertung der Wetterdaten aus diesem Jahr zu dem Schluss, dass es zumindest im Vergleich sehr regnerisch und sehr warm war. 2023 dagegen sei insgesamt zwei Grad zu warm gewesen und in Deutschland das wärmste Jahr seit Messbeginn. In Schleswig-Holstein war es warm, besonders trocken, dann doch zu nass und am Ende rekordverdächtig stürmisch. Nach Angaben von NDR Wetterexperte Sebastian Wache gab es landesweit zehn Prozent mehr Sonne als im Durchschnitt der vergangenen Jahre, aber auch 30 Prozent mehr Niederschlag. Extrem waren vor allem die Wetterwechsel. Im neuen Jahr kann es zu Beginn kältere Phasen mit extrem viel Schnee geben, so Wache. Wetterexperten sind sich einig: Auch 2024 ist mit extremem Wetter zu rechnen. | NDR Schleswig-Holstein 30.12.2023 08:00 Uhr

Einsatzkräfte in SH bereiten sich auf Jahreswechsel vor

Feuerwehren, Rettungsdienste und Polizei rechnen mit einem erhöhten Einsatzaufkommen zu Silvester. Die Landespolizei hat den Streifendienst verstärkt. Feuerwehren und Rettungsdienste halten mehr Personal und Wagen bereit. Auch die einzige Handchirurgie-Abteilung in Schleswig-Holstein am UKSH in Lübeck ist vorbereitet. Die Helfenden in Schleswig-Holstein appellieren an die Feiernden, sich respektvoll zu verhalten. Die Polizei warnt zudem vor falschem Umgang mit Pyrotechnik, das könne lebensgefährlich sein. Besondere Vorsicht ist laut Feuerwehr auch wegen der erwarteten Wetterlage mit Wind und Sturmböen geboten. | NDR Schleswig-Holstein 29.12.2023 20:00 Uhr

Wetter: Bewölkt später mit etwas Regen

Am Sonnabendmittag und -nachmittag ist es in Schleswig-Holstein wechselnd bewölkt und weitgehend niederschlagsfrei. Zum Abend hin verdichten sich die Wolken und es kann zu leichtem Regen oder Sprühregen kommen. Die Höchstwerte liegen bei 7 Grad. In der Nacht zum Sonntag ist es stark bewölkt mit zeitweise etwas Regen. Die Tiefstwerte liegen dann zwischen 4 Grad auf Fehmarn (Kreis Ostholstein). Auf Helgoland gibt es hingegen kaum Abkühlung bei 7 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 30.12.2023 08:00 Uhr

Archiv 4 Min Nachrichten 11:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.12.2023 | 11:00 Uhr