Keine schöne Bescherung für Einzelhändler in SH

Nach Angaben vieler Ladenbesitzer lief das Weihnachtsgeschäft nicht gut. Der Handelsverband Nord rechnet mit einem Minus von rund fünf Prozent. Die Kunden seien durch Ukraine-Krieg und Nahost-Konflikt verunsichert, dazu kämen gestiegen Alltagskosten, erklärt Mareike Petersen vom Handelsverband Nord: "Die Kunden schauen, dass sie ihr Geld ein bisschen mehr zusammenhalten. Man guckt genauer, was man sich leisten möchte, auch für andere." | NDR Schleswig-Holstein 24.12.2023 10:00 Uhr

Weihnachten ist das Fest der Liebe und des Friedens

Für Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt ist Weihnachten das Einschreiten der Liebe Gottes. Denn an Weihnachten geschehe Unerwartetes mitten in einer Welt voller Unheil und Leid, schreibt sie in ihrer Weihnachtsbotschaft. Die Schleswiger evangelische Bischöfin Nora Steen und der Erzbischof Stefan Heße wollen ermutigen, die Welt ein klein bisschen besser zu machen. Die Worte "Fürchtet euch nicht" sind für Bischöfin Nora Steen in diesem Jahr die wichtigsten drei Worte in der Weihnachtsgeschichte. Die Ängste der Menschen haben zugenommen - und das müsse sich wieder ändern. Erzbischof Stefan Heße ermutigt die Menschen in seiner Weihnachtsbotschaft nicht nur Beobachter dieser Welt zu sein, sondern zu handeln und damit die Welt zu verändern. | NDR Schleswig-Holstein 24.12.2023 10:00 Uhr

Wetter: Dichte Wolken, frischer Wind und ein paar Schauer

An Heiligabend gibt es viele, oft dichte Wolken und immer wieder Regen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 9 Grad auf Pellworm bis 12 Grad in Quickborn. Der Wind nimmt ab dem späten Nachmittag im Binnenland zu und es weht dann ein frischer bis starker Wind mit stürmischen Böen, teils Sturmböen, an der Nordsee stürmischer Wind mit Gefahr von schweren Sturmböen. Die Abendtemperatur um 18 Uhr: 8 Grad auf Föhr und 12 Grad in Uetersen. In der Nacht zum Montag ist es wolkig, gelegentlich kann es Schauer geben. Die Tiefstwerte liegen bei 8 Grad in Wedel bis 5 Grad in List auf Sylt. | NDR Schleswig-Holstein 24.12.2023 10:00 Uhr

Bahnstrecke Berlin-Hamburg wird später als geplant saniert

Die Sanierung der Bahnstrecke zwischen Berlin und Hamburg verzögert sich. Das hat die Deutsche Bahn dem Kieler Verkehrsministerium mitgeteilt. Ursprünglich hätte die Strecke laut dem Ministerium von Juni bis Dezember 2025 saniert werden sollen. Nun sollen die Arbeiten auf August 2025 bis April 2026 verschoben werden. Schleswig-Holsteins Verkehrs- und Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) ist verärgert. Er befürchtet Auswirkungen für die Pendlerinnen und Pendler zwischen Lübeck und Hamburg sowie auf den Lübecker Hafen. Auch sei nicht klar, ob es einen Schienenersatzverkehr geben werde und wie dieser finanziert werde. | NDR Schleswig-Holstein 23.12.2023 14:00 Uhr

Blutspende: Sondertermine rund um die Feiertage

Das Deutsche Rote Kreuz ruft in Schleswig-Holstein rund um die Feiertage zum Blutspenden auf. Dafür gibt es Sondertermine, am Sonnabend zum Beispiel beim DRK in Plön, Lütjensee (Kreis Stormarn), Kiel, Rendsburg und Heide (Kreis Dithmarschen). In der kommenden Woche kann am UKSH in Kiel und Lübeck von Dienstag bis Sonnabend Blut gespendet werden. Im Moment besteht laut DRK über alle Blutgruppen Versorgungssicherheit für etwa eineinhalb Tage. Die Situation könne aber schnell kippen - zum Beispiel, wenn viele Menschen erkältet sind und nicht zum Spenden kommen. Außerdem seien viele Menschen, die sonst regelmäßig spenden, über die Feiertage nicht da. | NDR Schleswig-Holstein 23.12.2023 09:00 Uhr

