Blutspenden: DRK bietet wegen Erkältungswelle Zusatztermine an

Erkältungswelle: DRK bittet um Blutspenden in SH Stand: 23.12.2023 06:00 Uhr Die starke Erkältungswelle und der landesweite Wintereinbruch sorgen derzeit für weniger Blutspender. Das teilt der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost mit. Zwischen Weihnachten und Silvester stehen daher Sondertermine zur Verfügung.

Um die Versorgung von Krankenhäusern über die Feiertage und den Jahreswechsel zu sichern, ruft das Deutsche Rote Kreuz zurzeit Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner zum Blutspenden auf: "Bitte kommen Sie jetzt zur Blutspende und sichern Sie die Versorgung schwerkranker Patienten", sagt Franz Weinauer, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Blutspendedienste des DRK.

Sehr viele Menschen wollen zwar aktuell spenden, dürfen dies aber erkältungsbedingt nicht - nach DRK-Angaben sei es daher umso wichtiger, dass gesunde Menschen jetzt Blut spenden. Ein "Engpass-Szenario" wie zum letzten Jahreswechsel wolle man in jedem Fall vermeiden. Blutpräparate seien teilweise nur wenige Tage haltbar, sagt Susanne von Rabenau vom DRK NDR Schleswig-Holstein. "Wir haben über alle Blutgruppen hinweg mindestens eine Versorgungssicherheit von circa anderthalb Tagen. Diese Situation kann aber auch ganz schnell kippen", so von Rabenau weiter.

Blutspenden müssen online angemeldet werden

Das DRK ruft deshalb dazu auf, auch während und zwischen den Feiertagen Blut zu spenden. Nachfolgend finden Sie eine Liste sämtlicher Termine, die das Deutsche Rote Kreuz zwischen den Jahren in Schleswig-Holsteins anbietet. Am 25.12. finden keine Termine statt. Per Klick auf den jeweiligen Termin gelangen sie zur Online-Reservierung.

Personen mit Erkältungssymptomen, Fieber und Durchfall werden laut DRK nicht zur Blutspende zugelassen. Auf den DRK-Blutspendeterminen zwischen 21. und 30. Dezember erhalten alle Spender eine kleine Überraschung als Dankeschön für ihr Engagement.

Das sind alle Sonder-Blutspende-Termine bis zum Jahresende

Dienstag, 26.12.

Mittwoch, 27.12.

Donnerstag, 28.12.

Freitag, 29.12.

Sonnabend, 30.12.

An Silvester und an Neujahr bietet das DRK keine Blutspendetermine in Schleswig-Holstein an. Neben dem DRK gibt es weitere Einrichtungen im Land, bei denen Blut gespendet werden kann. So zum Beispiel das UKSH in Kiel und Lübeck.

