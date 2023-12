Stand: 09.12.2023 10:29 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

GDL-Warnstreik bei der Bahn beendet

Der 24-stündige Warnstreik der Lokführergesellschaft GDL ist beendet. Seit Freitag 22 Uhr läuft der Bahnverkehr wieder an. Der Konzern rechnet damit, dass nur noch vereinzelt Verbindungen gestrichen werden. Die Bahn warnt für heute vor allem bis zum Mittag vor vollen Zügen, da viele Fahrgäste ihre Reisen verschoben haben und heute fahren. | NDR Schleswig-Holstein 09.12.2023 08:00 Uhr

Provisorische Fußgängerbrücke über die Schlei

Ab heute kann die provisorische Fußgängerbrücke über die Schlei bei Lindaunis (Kreis Schleswig-Flensburg) genutzt werden. Der Bahnbetrieb bis zur Brücke wird auf beiden Seiten aber erst ab dem 21. Dezember wieder aufgenommen. Aufgrund von Personalengpässen werden dann bis voraussichtlich März 2024 die Züge nur zu Hauptverkehrszeiten fahren. Außerhalb dieser Zeit fahren Ersatzbusse. | NDR Schleswig-Holstein 09.12.2023 10:00 Uhr

Wohnwagen in Gokels ausgebrannt

In Gokels (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist am frühen Morgen gegen 5 Uhr ein Wohnwagen komplett ausgebrannt. Nach Angaben der Polizei wurden zwei Menschen verletzt, weil sie zu viel Rauch eingeatmet hatten. Der Wohnwagen soll zu einem Zirkus gehören. Die Brandursache ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 09.12.2023 09:00 Uhr

Verkehrsunfall auf B404 bei Kasseburg

Bei einem Verkehrsunfall auf der B404 bei Kasseburg im Kreis Herzogtum Lauenburg sind am Freitagabend zwei Menschen verletzt worden. Nach Polizeiangaben ist ein 37-Jähriger kurz vor 23 Uhr mit seinem Wagen aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Durch den Aufprall wurde der Wagen zurückgeschleudert und kollidierte mit einem anderen Auto. | NDR Schleswig-Holstein 09.12.2023 08:00 Uhr

Flensburgs Handballer auch im neunten Liga-Heimspiel siegreich

Die SG Flensburg-Handewitt bleibt dem Spitzenduo der Handball-Bundesliga auf den Fersen. Der Tabellendritte gewann am Freitag sein Heimspiel vor 6.101 Zuschauern gegen die HSG Wetzlar mit 33:26 (15:12) und hat jetzt 24:6 Punkte auf seinem Konto. | NDR Schleswig-Holstein 09.12.2023 08:00 Uhr

Wetter: Wolkig mit einzelnen Schauern

Heute ist es meist wolkig, teils dicht bewölkt. Stellenweise ist Regen möglich. Am Abend kommt von Dithmarschen her großflächiger Regen. Die Höchstwerte liegen zwischen 3 Grad in Bad Malente und 6 Grad in Hörnum auf Sylt. | NDR Schleswig-Holstein 09.12.2023 07:00 Uhr

