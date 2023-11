Stand: 04.11.2023 10:42 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

A7 zwischen Bordesholm und Büdelsdorf gesperrt

Die A7 ist wegen Bauarbeiten zwischen Bordesholm und Rendsburg/Büdelsdorf (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde) in Richtung Norden noch bis Montag früh gesperrt. Nach Angaben der Autobahn GmbH können Autofahrer die A215 vom Dreieck Bordesholm nach Kiel weiter nutzen. Rund um Rendsburg brauchen Autofahrer auf der Umleitungsstrecke Geduld. Hintergrund der Sperrung ist der Neubau der Rader Hochbrücke über den Nord-Ostsee-Kanal und der sechsstreifige Ausbau der A7. Damit die Autobahn während der Bauzeit für den Verkehr weiter zur Verfügung steht, soll die Fahrbahn jetzt saniert werden. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2023 11:00 Uhr

Ein Verletzter nach Autounfall in Kiel

Bei einem Unfall in der Kieler Innenstadt ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war er mit seinem Wagen Freitagabend aus bislang ungeklärter Ursache gegen einen Baum gefahren. Dabei wurde er in seinem Wagen eingeklemmt. Rettungskräfte befreiten ihn, anschließend wurde der Mann in eine Klinik gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2023 10:00 Uhr

FSG und Nobiskrug: Gehälter jetzt teilweise ausgezahlt

Nachdem Investor Lars Windhorst vor drei Wochen in Flensburg versprochen hatte, den Beschäftigen der FSG und der Nobiskrug Werft ihre Gehälter künftig pünktlich zu zahlen, ist es jetzt wieder passiert: Am 1. November war bei vielen der Mitarbeitenden das Geld noch nicht auf dem Konto. Nach NDR Informationen haben die meisten erst am Freitag nach und nach ihre Löhne bekommen. Michael Schmidt von der IG Metall spricht von erneutem Vertrauensverlust. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2023 09:00 Uhr

SPD Landesparteitag in Lübeck

Die SPD in Schleswig-Holstein will im kommenden Jahr erneut mit Delara Burkhard als Spitzenkandidatin in die Europawahl ziehen. Die Europaabgeordnete erhielt am Freitagabend in Lübeck auf einem Landesparteitag 85,4 Prozent Zustimmung der Delegierten. Die 31-jährige sitzt seit 2019 im Europäischen Parlament. In Ihrer Bewerbungsrede warnte Burkhardt vor einem weiteren Erstarken der politischen Rechten. Diese nutzten die Unsicherheiten, indem sie Angst machten vor Veränderungen. SPD-Landeschefin Midyatli verurteilte in ihrer Rede den Terrorakt der Hamas in Israel aufs Schärfste. Aber sie zeigte sich auch besorgt, was seitdem auch in Deutschland passiert. Es sei Pflicht, gegen jeglichen Antisemitismus vorzugehen. In einem Dringlichkeitsantrag forderten die Delegierten des Parteitages schnelle finanzielle Hilfen für die von der Sturmflut Betroffenen und ferner einen besseren Küstenschutz. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2023 08:00 Uhr

Großeinsatz am Freitag in Itzehoe

Am Mittag war im Bahnhof Itzehoe (Kreis Steinburg) eine Lok mit einem Intercity zusammengestoßen - der Zug war auf dem Weg von Westerland auf Sylt in Richtung Hamburg. Mehrere Reisende hatten sich durch den Aufprall verletzt und wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Bundespolizei hatte den Bahnhof für einige Stunden gesperrt. Noch Stunden danach hatten die Reisenden mit erheblichen Verspätungen zu kämpfen. Die Züge hatten 100 bis 120 Minuten Verspätung. Warum die Lok zu schnell war, ermittelt nun die Bundespolizei. Sie wertet einen Black Box in der Lok aus, um zu ermitteln, ob es eine technische Panne war oder ein menschlicher Fehler. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2023 08:00 Uhr

Wetter: Wolkig mit vereinzelten Schauern

Am Sonnabendmittag ist der Himmel über Schleswig-Holstein größtenteils bewölkt. An der Nordsee sind einzelne Schauer möglich, am Abend auch einzelne starke Gewitter mit Sturmböen. Im Laufe des Abends zieht von der Elbe her Regen auf. Die Temperaturen liegen bei 10 bis 12 Grad. In der Nacht zum Sonntag bleibt es regnerisch. Im Nordseeumfeld sind weiter vereinzelt starke Gewitter mit Sturmböen möglich bei Tiefstwerten um 7 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2023 08:00 Uhr

