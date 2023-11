VfL Osnabrück verpasst Heimsieg gegen Holstein Kiel Sendedatum: 04.11.2023 15:20 Uhr Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück hat am Sonnabend zu Hause im Nordduell gegen Holstein Kiel durch ein Remis seine Sieglosserie fortgesetzt. Für die Lila-Weißen ist dies am zwölften Spieltag im Kampf um den Klassenerhalt nur ein kleiner Schritt.

von Christian Görtzen

Der VfL Osnabrück hat sich am Sonnabend an der heimischen Bremer Brücke mit einem 1:1 (0:0) gegen Holstein Kiel begnügen müssen. Dave Gnaase (55.) hatte die Niedersachsen in Führung gebract, Benedikt Pichler glich in der vierten Minute der Nachspielzeit für die Schleswig-Holsteiner aus. Kiel bleibt mit jetzt 20 Punkten in der Tabelle zumindest vorerst auf dem vierten Rang stehen. Das Team von Trainer Tobias Schweinsteiger ist nun seit fünf Spielen sieglos und mit jetzt sieben Zählern weiterhin Vorletzter.

VfL Osnabrück arbeitet sich in die Partie hinein

Den Kielern war in der Anfangsphase nicht anzumerken, dass sie am Mittwoch einen langen Pokal-Abend gegen den 1. FC Magdeburg mit Verlängerung und Elfmeterschießen bestritten hatten. Sie starteten schwungvoll in die Partie beim VfL, der in seinen vier Zweitligaspielen zuvor sieglos geblieben war. In der 18. Minute hatte Shuto Machino die erste Gelegenheit für die Gäste. Osnabrücks Keeper Lennart Grill wehrte den zu zentral geratenen Schuss allerdings ab.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Mit zunehmender Spielzeit fanden die Lila-Weißen, die am Wochenende zuvor mit 0:4 bei Greuther Fürth untergegangen war, besser in die Partie. Und beinahe hätte sich dies nach einer knappen halben Stunde im Anschluss an eine Ecke bezahlt gemacht: Abwehrspieler Niklas Wiemann stieg zum Kopfball hoch, kam mit der Stirn auch an die Kugel, doch platzierte diese nicht gut genug. Holstein-Torhüter Timon Weiner packte sich im Nachfassen das Spielgerät (26.).

Kurz vor dem Ende des ersten Abschnitts war Weiner bei einem Schuss von Florian Kleinhansl ein weiteres Mal gefordert (44.). Da aber auch die Kieler zuvor durch Steven Skrzybski eine weitere Möglichkeit gehabt hatten (32.), war das Remis zur Pause gerecht.

Gnaase lässt Holstein-Keeper Weiner keine Chance

Direkt nach Wiederanpfiff gab es einen ordentlichen Qualitätssprung bei den Torchancen. Nach Schuss von Skrzybski und Parade von Grill hätte Machino den Abpraller verwerten müssen, doch der Japaner brachte den Ball nicht im leeren Osnabrücker Tor unter (47.). Sekunden später köpfte auf der anderen Seite VfL-Kapitän Timo Beermann aus kurzer Distanz drüber (49.).

Bald darauf durften die Fans der Lila-Weißen dann aber jubeln: Nach schöner Ablage von Erik Engelhardt nahm Dave Gnaase Maß. Der harte Innenristschuss von der Strafraumgrenze schlug unterhalb der Latte ein - 1:0 für die Niedersachsen (55.).

Pichler rettet Kiel einen Punkt

Kiel versuchte alles, drängte auf das Osnabrücker Tor, um zumindest noch zum Ausgleich zu kommen. Finn Porath hatte auch eine gute Chance dazu, doch Kleinhansl warf sich in den Schuss (72.). Die Osnabrücker kämpften auch im weiteren Verlauf der Schlussphase, angetrieben von ihren Fans, mit großer Leidenschaft um jeden Ball. Doch in der vierten Minute der Nachspielzeit hatten die Gastgeber das Nachsehen: Pichler erzielte nach einer zunächst abgewehrten Freistoßflanke mit einem Volleyschuss das 1:1 (90.+4). Letztlich war es ein gerechtes Remis.

12.Spieltag, 04.11.2023 13:00 Uhr VfL Osnabrück 1 Holstein Kiel 1 Tore: 1 :0 Gnaase (55.) 1: 1 Pichler (90. +4)

VfL Osnabrück: Grill - Rorig (90.+2 Gyamfi), Diakhite, Beermann, Kleinhansl - Gnaase, Wiemann - Cuisance, Tesche (79. Thalhammer) - E. Engelhardt, Wriedt (79. C. Conteh)

Holstein Kiel: Weiner - T. Becker (76. Mees), Kleine-Bekel, Komenda - Sterner (58. Simakala), Rothe (67. Arp) - Remberg (46. Porath), Ivezic, Holtby - Machino (58. Pichler), Skrzybski

Zuschauer: 15456



Weitere Daten zum Spiel Grill - Rorig (90.+2 Gyamfi), Diakhite, Beermann, Kleinhansl - Gnaase, Wiemann - Cuisance, Tesche (79. Thalhammer) - E. Engelhardt, Wriedt (79. C. Conteh)Weiner - T. Becker (76. Mees), Kleine-Bekel, Komenda - Sterner (58. Simakala), Rothe (67. Arp) - Remberg (46. Porath), Ivezic, Holtby - Machino (58. Pichler), Skrzybski15456

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 04.11.2023 | 15:20 Uhr