Dollrottfeld: Auto kommt von Fahrbahn ab und kracht in Haus

Ein schwerer Verkehrsunfall hat in der Nacht die Feuerwehr im Kreis Schleswig-Flensburg auf Trab gehalten. Laut Leitstelle war ein Auto in Dollrottfeld kurz nach 22 Uhr in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und in eine Hauswand gefahren. Das Haus ist einsturzgefährdet. Die Bundesstraße 201 war stundenlang gesperrt. Genaue Angaben zu Verletzten und weitere Informationen liegen aktuell nicht vor. | NDR Schleswig-Holstein 29.10.2023 09:00 Uhr

Stichwahl um Bürgermeister-Amt in Pinneberg

Knapp 34.000 Wahlberechtigte in Pinneberg (Kreis Pinneberg) können heute darüber entscheiden, wer neuer Bürgermeister ihrer Stadt werden soll: In der Kreisstadt steht heute die Stichwahl zwischen Marco Bröcker von der CDU und dem parteilosen Thomas Voerste an. Bröcker ist aktuell Rathaussprecher in Pinneberg. Voerste arbeitet beim Kreis Rendsburg-Eckernförde als Fachbereichsleiter. Beide hatten bei der ersten Wahl vor vier Wochen knapp 35 Prozent der Stimmen erreicht. Bis 18 Uhr sind die Wahllokale geöffnet. | NDR Schleswig-Holstein 29.10.2023 08:00 Uhr

Zeitumstellung: Uhren ticken jetzt in Winterzeit

In Deutschland gilt wieder die Mitteleuropäische Normalzeit. Die Uhren wurden vergangene Nacht um eine Stunde zurückgestellt. Das heißt: Morgens wird es jetzt wieder früher hell, abends dafür eher dunkel. Das nächste Mal wird die Zeit am Ostersonntag, dem 31. März, wieder um eine Stunde nach vorn auf die sogenannte Sommerzeit umgestellt. | NDR Schleswig-Holstein 29.10.2023 08:00 Uhr

Flensburg-Handewitt löst Pflichtaufgabe gegen Eisenach

Die SG Flensburg-Handewitt bleibt in der Handball-Bundesliga im Kampf um die Europapokal-Plätze vorn dabei. Die Schleswig-Holsteiner bezwangen am Samstagabend den ThSV Eisenach 35:28 (19:11) - und feierten den sechsten Sieg im sechsten Heimspiel. | NDR Schleswig-Holstein 29.10.2023 08:00 Uhr

Wetter: Bewölkt mit Regenschauern

Heute gibt es in Schleswig-Holstein viele Wolken und schauerartigen Regen. Später sind neben einzelnen Schauern längere trockene Abschnitte und Aufheiterungen mit Sonnenschein möglich. Höchstwerte: 13 bis 16 Grad. An der Nordsee gibt es stürmische Böen, vereinzelt auch Sturmböen. | NDR Schleswig-Holstein 29.10.2023 09:00 Uhr

