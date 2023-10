Dollrottfeld: Auto kommt von Fahrbahn ab und kracht in Haus Stand: 29.10.2023 11:18 Uhr In Dollrottfeld im Kreis Schleswig-Flensburg ist am Samstagabend ein Auto in ein Wohnhaus gefahren und in der Hauswand stecken geblieben. Mehrere Verletzte kamen ins Krankenhaus.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat in der Nacht die Feuerwehr im Kreis Schleswig-Flensburg auf Trab gehalten. Nach ersten Ermittlungen kam das Auto, in dem drei junge Männer saßen, im Verlauf der Bundesstraße 201 in einer Kurve von der Fahrbahn ab und flog dann in das Haus. Die Bewohnenden, ein 85 Jahre alter Mann und eine 83 Jahre alte Frau, wurden leicht verletzt. Der Mann kam zur Erstversorgung in ein Krankenhaus, ebenso die Insassen des Autos.

Haus ist einsturzgefährdet

Das Haus in Dollrottfeld ist akut einsturzgefährdet und wurde noch in der Nacht vom Technischen Hilfswerk (THW) abgestützt. Der Unfallwagen wurde inzwischen aus dem Haus entfernt. Wie es genau zu dem Unfall kam, wird nun von der Polizei Kappeln ermittelt. Die Bundesstraße 201 war stundenlang gesperrt.

Wie es aktuell auf den Straßen im Land aussieht, erfahren Sie auf den Seiten des NDR Verkehrsstudios.

