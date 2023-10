Stand: 22.10.2023 11:05 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Bombenentschärfung in der Schwentine

Im Kieler Stadtteil Neumühlen-Dietrichsdorf müssen 8.500 Menschen ihre Häuser aufgrund einer Bombenentschärfung verlassen. Weil die amerikanische Fliegerbombe aus dem zweiten Weltkrieg nach Angaben von Experten ungünstig liegt, kann der Einsatz mehrere Stunden dauern. Bis 13 Uhr müssen alle Anwohner ihre Wohnungen und Häuser verlassen haben. Die B502 wird zeitweise gesperrt. Ab 12 Uhr ist die Ellerbeker Schule als Ersatzunterkunft geöffnet. Personen, die Hilfe beim Verlassen ihrer Wohnungen benötigen, werden gebeten, sich frühzeitig unter 0431 / 59 05 555 beim Servicetelefon der Kieler Berufsfeuerwehr zu melden. | NDR Schleswig-Holstein 22.10.2023 09:00 Uhr

Sturmflut: Katastrophenschutz geht von Millionen-Schaden aus

Die Aufräumarbeiten nach der Sturmflut am Freitag dauern weiterhin an. Der Katastrophenschutz geht in einer ersten, vorsichtigen Bilanz von einer Schadensumme im dreistelligen Millionenbereich aus. Einige der betroffenen Kommunen fordern deswegen dringend finanzielle Unterstützung vom Land. Für Daniel Günther (CDU) sei eine seriöse Bestandsaufnahme wichtig, aber auch, "dass wir jetzt schnell auch finanziell helfen und das werden wir als Landesregierung auch tun." Auch die Innenministerin von Schleswig-Holstein Sabine Sütterlin-Waack (CDU) sagte schnelle Hilfen zu. | NDR Schleswig-Holstein 22.10.2023 08:00 Uhr

Deichbrüche durch Sturmflut

An mindestens drei Stellen im Kreis Schleswig-Flensburg gab es Deichbrüche. In Arnis spricht der Kreis von erheblichen Schäden an der Infrastruktur. Bei Maasholm und in der Nähe des Olpenitzer Hafens sind in der Nacht auch Deiche gebrochen. Auch in Damp im Kreis Rendsburg-Eckernförde hat der Deich nachgegeben. Dort sind im Hafen etwa 20 Yachten komplett zerstört worden. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) betont, dass es wichtig sei die Deiche zu reparieren, bevor die nächste Sturmflut kommt. | NDR Schleswig-Holstein 22.10.2023 08:00 Uhr

SG Flensburg Handewitt gewinnt

Die SG Flensburg Handewitt konnte sich beim HC Erlangen mit 27:22 durchsetzen. Sie konnten damit ihren vierten Tabellenplatz festigen. | NDR Schleswig-Holstein 22.10.2023 08:00 Uhr

Wetter: Bewölkt mit möglichen Schauern

Am Nachmittag ist es bewölkt, mit vereinzelten Regenschauern. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 Grad in Kappeln und 14 Grad in Mölln. In der Nacht sind vor allem in der Mitte und im Norden vereinzelte Schauer und stellenweise Nebel möglich. Die Tiefstwerte liegen zwischen 11 Grad in Hörnum (Sylt) und 5 Grad in Büchen. | NDR Schleswig-Holstein 22.10.2023 10:00 Uhr

