Ministerpräsident Günther zeigt Solidarität mit Israel

In Schleswig-Holstein ist die Betroffenheit über den Angriff der Hamas auf Israel groß. Politiker und Kirchenvertreter sind über den Angriff entsetzt. Ministerpräsdient Daniel Günther (CDU) teilte mit, dass Schleswig-Holstein fest an der Seite Israels stehe. Günther verurteile die schrecklichen Angriffe der Hamas und sprach von unmenschlicher Gewalt. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, dankte nach den Attacken der palästinensischen Hamas auf Israel für die Solidarität in Deutschland. Schuster sei aber in Sorge um die Sicherheit von Synagogen und anderen jüdischen Einrichtungen hierzulande. | NDR Schleswig-Holstein 08.10.2023 13:00 Uhr

Neumünster: Jugendliche greifen Sicherheitsmitarbeiter an

In der Holstengalerie in Neumünster ist ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen und verletzt worden. Laut Polizei war zunächst ein junger Mann am späten Sonnabend aus dem Einkaufszentrum verwiesen worden. Kurze Zeit später tauchte er allerdings mit fünf weiteren Jugendlichen wieder auf und griff den Sicherheitsmitarbeiter an. Der Polizei ist mittlerweile der Name des mutmaßlichen Angreifers bekannt. Die Ermittlungen laufen. | NDR Schleswig-Holstein 08.10.2023 12:00 Uhr

Verabschiedung von Bischof Gothart Magaard in Schleswig

Mit einem Festgottesdienst im Schleswiger Dom (Kreis Schleswig-Flensburg) verabschiedet und entpflichtet die Nordkirche am Sonntag Bischof Gothard Magaard. Seit 2014 ist er zuständig für den Sprengel Schleswig und Holstein mit etwa 350 Kirchengemeinden, fast 600 Pastorinnen und Pastoren sowie knapp einer Million Gemeindemitgliedern. Der gebürtige Flensburger setzte sich während seiner neun Jahre als Bischof für die deutsch-dänische Zusammenarbeit ein. Er ist auch Bischof der Gemeinde der deutschen Minderheit im südlichen Dänemark. Zur Verabschiedung werden rund 600 Gäste erwartet. Als Nachfolgerin wurde im Juni Nora Steen, die bisherige Leiterin des Christian Jensen-Kollegs in Breklum, gewählt. Sie tritt ihr Amt am 1. November an. | NDR Schleswig-Holstein 08.10.2023 11:00 Uhr

Fußball: Holstein Kiel gegen SV Elversberg

Holstein Kiel empfängt heute die SV Elversberg. Die Kieler wollen nach dem Sieg zuletzt in Karlsruhe weiter oben in der Tabelle dranbleiben und sich mit einem Erfolgserlebnis in die nächste Länderspielpause verabschieden. Der Aufsteiger aus dem Saarland dagegen ist seit vier Partien ungeschlagen. Auch deshalb warnte Holstein-Trainer Marcel Rapp vorab vor Elversberg. | NDR Schleswig-Holstein 08.10.2023 09:00 Uhr

Norderstedt und Pinneberg wählen neue Bürgermeister

In zwei Städten in Südholstein wird am Sonntag gewählt. Im Kreis Segeberg geben die Norderstedter ihre Stimme für eine Oberbürgermeisterin oder einen neuen Oberbürgermeister ab. Drei Kandidatinnen und Kandidaten stehen dort zur Wahl. Amtsinhaberin Elke Christina Roeder von der SPD tritt wieder an, Robert Hille geht für die CDU ins Rennen und Katrin Schmieder als unabhängige Kandidatin. In Pinneberg können sich die Wählerinnen und Wähler zwischen fünf Kandidaten entscheiden. Hier wird es auf jeden Fall einen neuen Bürgermeister geben - denn die bisherige Amtsinhaberin Urte Steinberg gibt ihr Amt im Januar frühzeitig ab. | NDR Schleswig-Holstein 08.10.2023 08:00 Uhr

Bürgerentscheid zu Bauprojekt in Wedel

In Wedel (Kreis Pinneberg) entscheiden die Bürgerinnen und Bürger am Sonntag bei einem Bürgerentscheid, ob die Planungen für das Bauprojekt Wedel-Nord für zwei Jahre gestoppt werden. Das Baugebiet soll auf einer Fläche von fast 75 Fußballfeldern entstehen. Bisher wurde diese Fläche größtenteils landwirtschaftlich genutzt. In zwei Bauabschnitten sollen etwa 1.000 Wohnungen entstehen. Die Stadt will damit vor allem bezahlbaren Wohnraum schaffen. Kritiker befürchten einen Kollaps. Sie sagen, dass durch den Planungsstopp Zeit gewonnen werde für nachhaltige Infrastruktur-Konzepte. | NDR Schleswig-Holstein 08.10.2023 08:00 Uhr

Wetter: Sonnenschein und überwiegend trocken

Am Nachmittag gibt es vor allem zur Ostsee hin längeren Sonnenschein und es bleibt durchweg trocken. Zur Westküste hin nimmt die überwiegende Bewölkung allmählich zu und es ist etwas Regen möglich. Höchstwerte 13 Grad in Dagebüll (Kreis Nordfriesland) bis 15 Grad in Dassendorf (Kreis Herzogtum Lauenburg). Es weht schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. | NDR Schleswig-Holstein 08.10.2023 08:00 Uhr

