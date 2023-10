Verabschiedung von Bischof Gothart Magaard in Schleswig Stand: 08.10.2023 12:58 Uhr Mit einem Festgottesdienst im Schleswiger Dom verabschiedet und entpflichtet die Nordkirche heute Bischof Gothard Magaard. Bei der Veranstaltung werden etwa 600 Gäste erwartet.

Eine gemeinsame Erklärung der dänischen und deutschen Bischöfinnen und Bischöfe im Grenzland am Freitag gehörte zu den letzten Amtshandlungen Gothart Magaards. Seit 2014 ist der Bischof bereits im Amt für die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland (Nordkirche). Dabei war er bis zuletzt zuständig für den Sprengel Schleswig und Holstein mit etwa 350 Kirchengemeinden, fast 600 Pastorinnen und Pastoren sowie knapp einer Million Gemeindemitgliedern. Heute wird er in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) in den Ruhestand verabschiedet.

Der Gottesdienst wird ab 14 von der Nordkirche live im Internet übertragen. Unter den Gästen werden unter anderem die Präsidentin des Schleswig-Holsteinischen Landtages, Kristina Herbst, Ministerpräsident Daniel Günther und Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (alle CDU) erwartet.

Einsatz für deutsch-dänische Gemeinschaft, Diakonie und gegen Klimawandel

Während seiner neun Jahre als Bischof setzte sich der gebürtige Flensburger für die deutsch-dänische Zusammenarbeit ein. Er ist auch Bischof der Gemeinde der deutschen Minderheit im südlichen Dänemark und engagierte sich zudem stark in der diakonischen Arbeit. Neben seinen kirchlichen Aktivitäten beschäftigt sich der 67-Jährige zudem mit dem Klimawandel und dessen Auswirkungen. Das zeigt sich auch in etlichen energetischen Sanierungsprojekten der Kirche selbst. Magaard veröffentlichte im Internet sogar einen einstündigen Film mit Gedanken zum Klimawandel.

Als Nachfolgerin von Gothart Magaard wurde im Juni Nora Steen, die bisherige Leiterin des Christian Jensen-Kollegs in Breklum (Kreis Nordfriesland), gewählt. Sie tritt ihr Amt am 1. November an.

